"Está sumamente agradecida por la audaz acción del presidente Trump": senador republicano Rick Scott tras diálogo con María Corina Machado

El senador republicano Rick Scott mantuvo este martes una llamada telefónica con María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela y galardonada con el Premio Nobel de la Paz el pasado 10 de diciembre.

Scott dio a conocer que Machado pidió la liberación de los presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado.

El congresista también dio a conocer que la líder democrática se mostró agradecida con el presidente Donald Trump por la operación militar en territorio venezolano que posibilitó la captura de Nicolás Maduro.

“Acabo de hablar por teléfono con María Corina Machado. Está sumamente agradecida por la audaz acción del presidente Trump para exigir responsabilidades a Maduro y sus secuaces y trabajar para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela”, aseveró el senador.

Para Scott ahora “debemos sacar a los presos políticos, incluidos los estadounidenses, de casa y poner fin a la represión del régimen de una vez por todas”.

Este lunes, cabe resaltar, María Corina Machado también brindó una entrevista para el canal estadounidense Fox News en la que se refirió a Delcy Rodríguez, quien asumió ilegítimamente la presidencia de Venezuela luego de la captura de Maduro.

“Delcy Rodríguez es muy rechazada por el pueblo venezolano, es la arquitecta principal de las torturas, tráfico de personas y aliada de Cuba, Rusia y China”, sostuvo. “Creemos que esta transición debe avanzar”, dijo.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz también indicó que, de ser necesario volver a competir en elecciones libres, ganarían por un amplio margen.

“Venezuela va a ser un gran aliado de los Estados Unidos para convertir a Venezuela de un centro criminal a un centro de oportunidades para toda la región”, declaró.

“Ganamos una elección por gran margen y, si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, sin duda”, resaltó.