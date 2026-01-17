NTN24
Sábado, 17 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“Era el momento preciso para sacar al régimen, simplemente quitar a Maduro no acababa al régimen”: Exasesor de seguridad de Trump

enero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exasesor consideró que fue un error no haber aprovechado la operación en la que se capturó a Maduro para haberle dado días al resto de la cúpula para que se fueran de Venezuela.

John Bolton, el asesor de seguridad nacional con más años de servicio en la primera administración de Trump, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de la operación en la que cayó Maduro y aseveró que fue un error haber dejado a las otras cabezas del régimen en el poder mientras se hace la transición democrática en Venezuela.

o

“Creo que es un gran error, mostramos que pudimos detener a Maduro y creo que lo que debimos haber hecho fue decirle a Padrino, a Delcy, a Cabello y a los demás decirles que se pueden ir a Cuba y dejar el gobierno que reconocemos en el poder. Este era el momento preciso para sacar al régimen, simplemente quitar a Maduro no es acabar al régimen, que creo que está haciendo en estos momentos todo lo que puede para recuperar el control”, aseguró.

“Hay gente alrededor de él que no quiere lidiar con el riesgo de una transición desde el régimen hacia el gobierno electo, por supuesto que hay riesgos, pero los beneficios de hacerlo creo que supera esto. Cada día que pasa dejando a Delcy en el poder les permite a Rusia y China reforzarlos y aumentar el control del país lo que hace que una transición sea muy difícil, así que no nos beneficiamos, se debió haber actuado simultáneamente porque remover solo a Maduro no es esperanza”, complementó el experto.

Además, criticó el acuerdo que hizo el antecesor de Trump, Joe Biden, con el régimen venezolano: “La administración Biden le creyó las mentiras a Maduro de que habría elecciones libres en 2024 y levantaron sanciones y demás y eso fue un gran error, fue un error pensar que esta gente iba a permitir eso”.

