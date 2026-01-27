Falleció Gabriel Garzón, la voz del famoso ratón Topo Gigio en México

Gabriel Garzón, actor, locutor y comediante y quien dio voz al famoso ratón Topo Gigio, falleció el domingo a los 57 años. La noticia fue confirmada por el comediante Jo Jo Jorge Falcón, quien no reveló las causas de la muerte.

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”, indicó en sus redes sociales.

Garzón asumió oficialmente la voz de Topo Gigio en México en 1994 luego de que Peppino Mazzullo, su intérprete original, decidiera dejar el personaje tras el terremoto de 1985.

“El productor Javier Toledo me ofreció hacer el papel porque Peppino Mazzullo ya no quiso hacerlo después de que vivió el terremoto de 1985 en México”, relató el actor en su momento.

El famoso personaje de Topo Gigio fue creado por María Perego y Guido Stagnaro en Italia en 1959. Su popularidad lo llevó a otros países en los años 70 y 80 donde era interpretado por Gabriel Garzón.

Garzón dejó un legado imborrable en la cultura popular mexicana a través de su personaje, con el que enseñó valores como la empatía, la honestidad y el respeto. Su voz y personaje seguirán vivos en la memoria de quienes crecieron con él.