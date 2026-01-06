La Liga Venezolana de Béisbol Profesional es suspendida tras el "estado de conmoción" decretado por el régimen

A partir del 3 de enero del año en curso, Venezuela se encuentra bajo un ‘Estado de Conmoción Exterior’, medida excepcional que fue adoptada por la narco-dictadura tras la incursión militar de Estados Unidos en el país caribeño para capturar al tirano, Nicolás Maduro.

Por ello, la dirección de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció que el torneo de la pelota criolla fue suspendido.

De momento, se habla de una pausa, así lo mencionó el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, a la cadena Fox Sports.

“Debemos esperar, pero aún no hay una suspensión definitiva. Hay que proteger a nuestros peloteros y fanáticos... Veremos también si nos alcanzan los días para terminar el torneo”, detalló el dirigente.

La LVBP ya tenía todo listo para iniciar la siguiente fase: el Round Robin, también conocido como “todos contra todos”.

La ronda regular dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como los Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68. ª edición, no obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica. Ahora la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara - México.