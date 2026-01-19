NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
LVBP

Se apretó la mitad del camino del 'todos contra todos' de la LVBP: estos son los equipos favoritos para meterse en la final

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Cácher de Cardenales de Lara, equipo de la LVBP - Foto de referencia: EFE
Cácher de Cardenales de Lara, equipo de la LVBP - Foto de referencia: EFE
La ronda regular, recordemos, dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

Se apretó la mitad del camino del ‘todos contra todos’ de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

o

La tabla de posiciones del torneo liguero de la pelota venezolana está bastante pareja, y, de momento, cualquier franquicia tiene opciones de pasar a la gran final.

Sin embargo, estas son las novenas que se sitúan en lo alto de la plancha, las cuales ya son favoritas para meterse en la serie definitiva del torneo.

Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el torneo liguero de la pelota venezolana suma 8 partidos en el ‘todos contra todos’.

  1. Caribes de Anzoátegui
  2. Cardenales de Lara (0.5 de diferencia).
  3. Águilas del Zulia (1 de diferencia).
  4. Navegantes del Magallanes (2.5 de diferencia).
  5. Bravos de Margarita (3.5 de diferencia).

Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el Round Robin de la LVBP suma 11 partidos.

La ronda regular, recordemos, dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

o

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

o

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68. ª edición, no obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica. Ahora la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara - México.

Más de Deportes

