NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Cuba

Iglesia católica se ofrece como mediadora ante tensiones entre Cuba y EE.UU. y aseguró que necesitan "cambios”

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Iglesia, Cuba y Estados Unidos | Foto Canva
Iglesia, Cuba y Estados Unidos | Foto Canva
En el pasado, la Iglesia católica ha actuado a menudo como mediadora y canal de diálogo entre la isla y Washington.

La Confederación de Obispos Católicos de Cuba detalló este sábado que las amenazas de Washington sobre las ventas de petróleo a La Habana agravarán las condiciones de vida en la isla y ofreció su "disponibilidad" para mediar entre los dos países, según un comunicado.

o

"Las noticias recientes que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre al petróleo país, disparan las alarmas", alertan los obispos cubanos en el mensaje, que muestra preocupación por los "menos favorecidos".

Cabe recalcar, que después de cortar el flujo de petróleo y la ayuda procedente de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump emitió el jueves una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los países que venden petróleo a Cuba, al considerar que la isla supone una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En respuesta, el dictador Miguel Díaz-Canel dijo el pasado viernes que la Casa Blanca "pretende asfixiar la economía cubana" con la nueva medida. Ante este escenario, los obispos cubanos consideraron que el riesgo de un "caos social" en Cuba es "real".

"Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes", afirmaron los representantes de la Iglesia y ofrecieron su "disponibilidad" para mediar entre las partes.

"La Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo (...) y también ofreciendo su disponibilidad para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes", aseguraron los obispos.

Díaz-Canel reiteró recientemente la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer "ninguna concesión política".

o

En el pasado, la Iglesia católica ha actuado a menudo como mediadora y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo entre Washington y La Habana en 2015.

Finalmente, a esta situación se suma la crisis económica y el impacto del parón en el suministro de petróleo venezolano tras la operación militar estadounidense que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, principal aliado de la isla, lo que ha dejado al régimen cubano más vulnerable y ha profundizado la escasez de combustible y los apagones.

Temas relacionados:

Cuba

Régimen cubano

Estados Unidos

Iglesia

Crisis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deberían ser amnistiados todos”: abogado sobre la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez para los presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos / FOTO: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Vente Venezuela sobre la demora en las excarcelaciones ordenadas por el régimen: “no es un gesto de paz, es una estrategia”

María Corina Machado y Marco Rubio | Foto X @MariaCorinaYA
María Corina Machado

María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión

Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
FIFA

La Vinotinto conoció los rivales que tendrá en especiales torneos de la FIFA que en 2026 llegan a su segunda edición

Familiares de presos políticos / FOTO: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Vente Venezuela sobre la demora en las excarcelaciones ordenadas por el régimen: “no es un gesto de paz, es una estrategia”

María Corina Machado y Marco Rubio | Foto X @MariaCorinaYA
María Corina Machado

María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión

Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello insiste en que Nicolás Maduro es el “presidente constitucional" de Venezuela y arremetió contra la oposición

Yeison Jiménez - EFE
La Casa de los Famosos Colombia

Así fue la reacción de participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio revela cuál es el plan de Estados Unidos en Venezuela: "Tenemos un proceso triple"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre