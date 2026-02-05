Majestuosa: grupo de investigadores capta en el Mar Argentino a medusa gigante que mide lo mismo que un bus escolar

Un hallazgo sorprendente se ha hecho viral en las últimas horas en Argentina, en donde una comunidad de científicos encontró una medusa gigante que mide lo mismo que un bus escolar.

Los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) encontraron en las profundidades de Mar Argentino una 'Stygiomedusa gigantea', una especie de medusa de aguas profundas.

En la misión, que se llevó a cabo entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too).

En esta misión, titulada como 'Vida en los extremos', los científicos encontraron este raro tipo de medusa a unos 253 metros de profundidad en la talud continental argentino.

Según los investigadores este tipo de medusa de aguas profundas es demasiado raro de encontrar, pues hasta el momento solo en 130 ocasiones en todo el mundo se ha encontrado este género.

La primera aparición de 'Stygiomedusa gigantea' en el mundo data, según informes científicos, de 1910.

La diferencia que tiene este tipo de medusa con otras es que no tiene tentáculos urticantes y en su lugar cuenta con cuatro brazos bucales que se extienden hasta los 10 metros.

Estas extremidades las usa para atrapar pequeños peces y plancton en las oscuras aguas. Mientras que la campana de su cuerpo, la parte superior y redonda de su organismo, es capaz de alcanzar un metro de diámetro, afirman los investigadores.

Lo sorprendente de este hallazgo en aguas argentinas es que la medusa mide lo mismo que un bus o colectivo escolar.

De acuerdo a lo expresado por los investigadores, en la transmisión en vivo que se hizo de durante la misión, la medusa encontrada en aguas argentinas es "extremadamente rara"

Además, explican que "puede crecer en dimensiones extraordinarias" de 10 hasa 12 metros de largo. Es tanta su longitud que los expertos consideran que "puede crecer tanto como un autobús escolar".

En redes se ha hecho viral el video de su hallazgo en el que se ve a la imponente medusa navegando tranquilamente las profundas aguas oscuras del Mar Argentino.

El registro de este momento se dio gracias al uso del vehículo (ROV) SuBastian, el cual fue operado de forma remota y alcanzó a descender hasta los 4.500 metros. Gracias a esto, los investigadores obtuvieron una imagen de alta definición del animal sin la necesidad de tener que alterar su ecosistema.