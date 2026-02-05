NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Argentina

Majestuosa: grupo de investigadores capta en el Mar Argentino a medusa gigante que mide lo mismo que un bus escolar

febrero 5, 2026
Por: Diana Pérez
Medusa | Foto referencia: AFP
Medusa | Foto referencia: AFP
La primera aparición de 'Stygiomedusa gigantea' en el mundo data, según informes científicos, de 1910.

Un hallazgo sorprendente se ha hecho viral en las últimas horas en Argentina, en donde una comunidad de científicos encontró una medusa gigante que mide lo mismo que un bus escolar.

Los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) encontraron en las profundidades de Mar Argentino una 'Stygiomedusa gigantea', una especie de medusa de aguas profundas.

En la misión, que se llevó a cabo entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too).

o

En esta misión, titulada como 'Vida en los extremos', los científicos encontraron este raro tipo de medusa a unos 253 metros de profundidad en la talud continental argentino.

Según los investigadores este tipo de medusa de aguas profundas es demasiado raro de encontrar, pues hasta el momento solo en 130 ocasiones en todo el mundo se ha encontrado este género.

La primera aparición de 'Stygiomedusa gigantea' en el mundo data, según informes científicos, de 1910.

La diferencia que tiene este tipo de medusa con otras es que no tiene tentáculos urticantes y en su lugar cuenta con cuatro brazos bucales que se extienden hasta los 10 metros.

Estas extremidades las usa para atrapar pequeños peces y plancton en las oscuras aguas. Mientras que la campana de su cuerpo, la parte superior y redonda de su organismo, es capaz de alcanzar un metro de diámetro, afirman los investigadores.

Lo sorprendente de este hallazgo en aguas argentinas es que la medusa mide lo mismo que un bus o colectivo escolar.

De acuerdo a lo expresado por los investigadores, en la transmisión en vivo que se hizo de durante la misión, la medusa encontrada en aguas argentinas es "extremadamente rara"

Además, explican que "puede crecer en dimensiones extraordinarias" de 10 hasa 12 metros de largo. Es tanta su longitud que los expertos consideran que "puede crecer tanto como un autobús escolar".

o

En redes se ha hecho viral el video de su hallazgo en el que se ve a la imponente medusa navegando tranquilamente las profundas aguas oscuras del Mar Argentino.

El registro de este momento se dio gracias al uso del vehículo (ROV) SuBastian, el cual fue operado de forma remota y alcanzó a descender hasta los 4.500 metros. Gracias a esto, los investigadores obtuvieron una imagen de alta definición del animal sin la necesidad de tener que alterar su ecosistema.

Temas relacionados:

Argentina

Animales

Agua

Descubrimiento

Hallazgo

Científicos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

Amazon prepara despido masivo: recortará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo

AH-64 Apache | Foto U.S. Central Command
Aviones de combate

Este es el helicóptero Apache AH-64, la máquina de guerra que EE.UU. exhibe como una de las más letales del mundo

Buque de combate | U.S. Navy
Fuerzas Militares

Gigantes navales se unen para desarrollar buques de guerra que se manejen de manera digital para Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gobernador de Córdoba rescata junto a sus escoltas a un hombre que iba a ser arrastrado por la corriente / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Un gobernador en Colombia se bajó de su camioneta para auxiliar a un motociclista que iba a ser arrastrado por las aguas tras el desbordamiento de un río

Actor Carlos Villagrán y un joven fanático - Fotos: X
Carlos Villagrán

"Calma, generación de cristal": fans de Carlos Villagrán (Kiko) apoyan a su ídolo, luego de que el actor llamara en son de broma 'Ñoño' a un niño seguidor

Verónica Castro | Foto: EFE
Cantante

¿Se contradicen? Las versiones que dan los hermanos de la cantante Verónica Castro sobre su estado de salud y el motivo de su hospitalización

Rocío San Miguel, exprisionera política excarcerlada - Foto: EFE
Rocío San Miguel

"Queda ese misterio de cómo le han convencido de que no se dirija a la prensa": periodista española habla de la excarcelación en Venezuela de Rocío San Miguel

Felipe González, expresidente del gobierno español / FOTO: NTN24
Presos políticos en Venezuela

"Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana": Felipe González, expresidente del gobierno español

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España - Foto: EFE
España

Pedro Sánchez decreta tres días de luto por la colisión de dos trenes en Andalucía y promete "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente

Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre