Lunes, 23 de febrero de 2026
Jugador sudamericano está en el ojo del huracán tras pedir a la federación que no delegue arbitraje femenino para partidos importantes

febrero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Daiane Muniz dos Santos - Foto AFP
El futbolista ofreció disculpas por las declaraciones al igual que el club, que adelantó que estudiaría las sanciones que le impondría próximamente.

Un jugador sudamericano ha recibido fuertes críticas luego de dar el sábado unas declaraciones pospartido que fueron rechazadas por cientos de internautas en redes sociales y que lo llevaron posteriormente a disculparse.

Se trata del futbolista brasileño Gustavo Marques, quien luego del partido en el que su equipo, el Red Bull Bragantino, cayó ante el São Paulo 2 a 1 por los cuartos de final del Campeonato Paulista, pidió a la federación no delegar arbitraje femenino para partidos "de esta importancia".

"Creo que no hemos dejado de luchar en ningún partido, desde el primer partido contra el Noroeste. Hoy hemos fallado, estoy seguro. Creo que tenemos que levantar la cabeza. Sabemos que dentro de tres días tenemos otro partido del campeonato brasileño. Pero, en primer lugar, quiero dejar de lado las prisas, porque no sirve de nada que juguemos contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians y pongan a una mujer a arbitrar un partido de esta importancia", dijo Marques.

En sus declaraciones, transmitidas por TNT Sports, Marques acusó a Daiane Caroline Muniz Dos Santos, quien fue designada para oficiar como árbitro de ese partido, de "no ser honesta por lo que hizo".

"Creo que São Paulo, por todo el mérito, por la camiseta, por la tradición que tiene, creo que ella se decantó por ellos, porque, independientemente de la situación, Red Bull es grande, pero para ella, São Paulo fue más grande", expresó el defensor.

Marques, cabe resaltar, anotó el descuento para su equipo al minuto 72 del partido, hasta el que lo perdían 2 a 0.

"Trabajamos todos los días, dejamos a la familia en casa, a la hermana, al padre, a la madre, a la esposa, a todo el mundo, para que ella viniera y acabara con el sueño. Era nuestro sueño llegar a la semifinal o a la final, pero ella acabó con nuestro partido", prosiguió Marques.

Aunque el futbolista aseguró que las mujeres merecían su "respeto", pidió puntualmente a la Federación Paulista de Fútbol "no poner a una mujer" en este tipo de instancias.

"Creo que la Federación Paulista tiene que fijarse en los partidos de esta envergadura y no poner a una mujer, con todo el respeto que me merecen las mujeres del mundo, estoy casado, tengo a mi madre, así que perdón si estoy diciendo algo a las mujeres, pero ella, con su nivel, creo que no tiene la capacidad para adaptarse a un partido así", concluyó Marques.

En la noche del sábado, el Red Bull Bragantino se disculpó por las declaraciones de Marques. "El club no tolera y repudia los comentarios sexistas del defensa Gustavo Marques tras el partido", sostuvieron en una comunicación en sus redes sociales.

"Mientras aún se encontraban en el estadio, el jugador y el director deportivo del club, Diego Cerri, acudieron al vestuario arbitral para disculparse personalmente en nombre de la institución y reconocer el error. Ambos también hablaron con la prensa allí", contó el equipo, que adelantó estudiará la sanción que se le aplicará al jugador en los próximos días.

En su cuenta de Instagram, Marques se disculpó el domingo con un post en el que aseveró que expresó "cosas que no debía y no podía decir" debido a que estaba "enfadado y muy frustrado por el resultado".

"Eso no justifica mi actitud y pido disculpas a todas las mujeres y, en especial, a Daiane, cosa que ya he hecho personalmente en el estadio. Reconozco mi error y lo desafortunado de mi declaración. Estoy muy triste y pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. Espero salir de este episodio siendo una persona mejor. Prometo aprender de este error", escribió Marques.

Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

