Ecuador defiende el alza de los aranceles a Colombia: "Se ha cortado el diálogo en este momento"

Ecuador confirmó la ruptura del diálogo con Colombia y dejó abierta la posibilidad de mantener indefinidamente el arancel del 50% a las importaciones provenientes de dicho país.

En medio de una entrevista con Ecuavisa, el ministro de Producción Luis Alberto Jaramillo confirmó que “no hay diálogo en este momento, “se ha cortado el diálogo con Colombia” y aseguró que la decisión se debe a la falta de una respuesta favorable por parte del gobierno colombiano.

"No puede haber comercio sostenible si no hay control de frontera y seguridad", dijo Jaramillo.

Asimismo, indicó que la ruptura se produjo “de manera unilateral” y que el aumento del arancel responde también a la prohibición del ingreso por vía terrestre de algunos productos agrícolas ecuatorianos como arroz, aguacate o banano.

VEA TAMBIÉN Ecuador aumenta los aranceles a Colombia del 30% al 50% tras encuentro sin acuerdo que buscaba frenar la guerra comercial o

Según Jaramillo, esa restricción afectó “gravemente” al comercio ecuatoriano y no fue comunicada con anticipación.

Ecuador elevó del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas "concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. "Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", señaló la cartera en un comunicado.

Las cancilleres y ministros de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Tras el anuncio del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y, como respuesta, este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.