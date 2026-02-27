NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Ecuador

Ecuador defiende el alza de los aranceles a Colombia: "Se ha cortado el diálogo en este momento"

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Ecuador elevó del 30% al 50% los impuestos a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas "concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado.

Ecuador confirmó la ruptura del diálogo con Colombia y dejó abierta la posibilidad de mantener indefinidamente el arancel del 50% a las importaciones provenientes de dicho país.

En medio de una entrevista con Ecuavisa, el ministro de Producción Luis Alberto Jaramillo confirmó que “no hay diálogo en este momento, “se ha cortado el diálogo con Colombia” y aseguró que la decisión se debe a la falta de una respuesta favorable por parte del gobierno colombiano.

"No puede haber comercio sostenible si no hay control de frontera y seguridad", dijo Jaramillo.

Asimismo, indicó que la ruptura se produjo “de manera unilateral” y que el aumento del arancel responde también a la prohibición del ingreso por vía terrestre de algunos productos agrícolas ecuatorianos como arroz, aguacate o banano.

o

Según Jaramillo, esa restricción afectó “gravemente” al comercio ecuatoriano y no fue comunicada con anticipación.

Ecuador elevó del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas "concretas y efectivas" para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. "Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", señaló la cartera en un comunicado.

Las cancilleres y ministros de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Tras el anuncio del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y, como respuesta, este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.

Temas relacionados:

Ecuador

Aranceles

Colombia

Daniel Noboa

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Más de Actualidad

Ver más
Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Régimen de Venezuela y Estados Unidos | Fotos EFE
Régimen venezolano

Senador de EE. UU. arremete contra el régimen y asegura que “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro son extremadamente preocupantes”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Nick Reiner - Foto EFE
Juicio

Hijo del cineasta Rob Reiner se declara "no culpable" del asesinato de sus padres

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Régimen de Venezuela y Estados Unidos | Fotos EFE
Régimen venezolano

Senador de EE. UU. arremete contra el régimen y asegura que “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro son extremadamente preocupantes”

Director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata - Fotos: X
Viral

Viral en redes: director de instituto educativo hizo que un graduado repitiera su caminata tras hacer un baile antes de recoger su diploma

Marco Rubio y JD Vance | Foto: EFE
Marco Rubio

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Diosdado Cabello | Foto EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre