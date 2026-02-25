Régimen cubano asegura que su guardia costera mató a cuatro personas que viajaban en una lancha con matrícula de Estados Unidos

El régimen cubano informó este miércoles que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos en un intercambio de disparos frente a las costas de la isla, según detalló en un comunicado el Ministerio del Interior de La Habana.

El hecho se registró en horas de la mañana, según informó el régimen, con una lancha que tiene matrícula de Florida, Estados Unidos.

“En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”, dijo el régimen.

El ministerio indicó que cuando un barco guardacostas se acercó a la embarcación registrada en Florida para identificar a los pasajeros, "se produjeron disparos desde la embarcación", hiriendo al capitán de la embarcación cubana.

"Como resultado del enfrentamiento en el lado extranjero, cuatro agresores murieron y otros seis resultaron heridos", dijo el ministerio y añadió que los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

El suceso se da en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano que ha visto su sector energético golpeado debido a la prohibición de Washington de abastecer a la isla de crudo luego de la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.