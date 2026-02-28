NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos desmiente al régimen iraní y señala que “no se reportan bajas” dentro de sus unidades

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Aviones de combate - Foto referencia: Canva
Dejaron claro que los daños hacia las diferentes bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente “han sido mínimos”, no de grave impacto como indica el régimen.

El Comando Central de Estados Unidos informa que, en medio de la "Operación Furia Épica" ejecutada en conjunto con Israel hacia el régimen de Irán, ninguno de los integrantes de las fuerzas militares de la nación norteamericana ha perdido la vida.

De esta manera, el Comando Central desmiente la información falsa que ha emitido el sistema represivo del ayatolá.

“El régimen iraní afirma haber matado a 50 militares estadounidenses. MENTIRA. No se han reportado bajas de Estados Unidos”, indicó por medio de su cuenta de X.

Asimismo, manifiestan que es mentira la afirmación que se ha hecho desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) sobre el impacto de misiles al buque de la Marina.

“Ningún buque de la Armada de los EE. UU. ha sido alcanzado. “La Armada está en pleno funcionamiento”, expresó el Comando Central de los Estados Unidos.

No obstante, dejaron claro que los daños hacia las diferentes bases militares de los Estados Unidos en Medio Oriente “han sido mínimos”, no de grave impacto como el régimen asegura.

“El régimen iraní afirma haber sufrido graves daños en varias bases estadounidenses. MENTIRA. Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no afectaron las operaciones”, sentenció.

De igual manera, dieron a conocer que “La Fuerza de Tarea Scorpion Strike del CENTCOM, por primera vez en la historia, utiliza drones de ataque unidireccionales en combate durante la Operación Furia Épica”.

Este sábado 28 de febrero, los Estados Unidos, en conjunto con Israel, lanzaron una operación para atacar al régimen de Irán en Medio Oriente.

La operación que fue llamada “Furia Épica" tuvo como objetivo principal a funcionarios en Irán, como el líder supremo del régimen, el ayatolá Alí Jamenei, quien fue dado de baja junto a siete de su extrema confianza.

Así lo anunció el presidente de Estados Unidos por medio de su red Truth Social.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta (…) No pudo evitar nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no había nada que él, o los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer", expresó Trump.

