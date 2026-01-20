"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Este martes se cumplen 13 días desde que el régimen de Venezuela anunció la excarcelación de un número importante de presos políticos.

Hasta la fecha, de más de 800 detenidos solamente 145 han recuperado su libertad. Una situación que los familiares consideran como una burla por parte del régimen venezolano.

Para hablar sobre este tema, Antonio Ledezma, líder opositor venezolano en el exilio, exalcalde de Caracas e integrante del consejo político de María Corina Machado, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó el no cumplir con las excarcelaciones demuestra que "ellos responden a su naturaleza, ellos son de naturaleza criminal. Están tratando de reciclar el autoritarismo".

"Delcy Rodríguez es parte de ese aparatoso régimen que ha venido destruyendo las instituciones de la democracia venezolana y que ahora se apoyan en esas herramientas: la represión, la persecución política y el terrorismo de Estado; ellos no han dejado de ejecutar ese terrorismo de Estado", agregó.

El líder político en el exilio también acotó: "Hago mías las palabras de María Corina cuando decía que no es conciliable una transición con represión".

Además, insistió en que "es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio y seguir aplicando esa tenebrosa puerta giratoria, porque sabemos que liberan a algunos y luego meten presos a otros".

Ledezma también se refirió a las denuncias por parte de la hija de Edmundo González que afirma que recibió extorciones para que le pida a su padre "renunciar a su lucha y a su causa" a cambio de la libertad de su esposo.