NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio Ledezma, integrante del consejo político de María Corina Machado, conversó sobre el incumplimiento en las excarcelaciones de los presos políticos en Venezuela.

Este martes se cumplen 13 días desde que el régimen de Venezuela anunció la excarcelación de un número importante de presos políticos.

Hasta la fecha, de más de 800 detenidos solamente 145 han recuperado su libertad. Una situación que los familiares consideran como una burla por parte del régimen venezolano.

Para hablar sobre este tema, Antonio Ledezma, líder opositor venezolano en el exilio, exalcalde de Caracas e integrante del consejo político de María Corina Machado, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó el no cumplir con las excarcelaciones demuestra que "ellos responden a su naturaleza, ellos son de naturaleza criminal. Están tratando de reciclar el autoritarismo".

o

"Delcy Rodríguez es parte de ese aparatoso régimen que ha venido destruyendo las instituciones de la democracia venezolana y que ahora se apoyan en esas herramientas: la represión, la persecución política y el terrorismo de Estado; ellos no han dejado de ejecutar ese terrorismo de Estado", agregó.

El líder político en el exilio también acotó: "Hago mías las palabras de María Corina cuando decía que no es conciliable una transición con represión".

Además, insistió en que "es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio y seguir aplicando esa tenebrosa puerta giratoria, porque sabemos que liberan a algunos y luego meten presos a otros".

Ledezma también se refirió a las denuncias por parte de la hija de Edmundo González que afirma que recibió extorciones para que le pida a su padre "renunciar a su lucha y a su causa" a cambio de la libertad de su esposo.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Excarcelaciones en Venezuela

Antonio Ledezma

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto AFP
Gobierno de México

¿Cómo va a impactar a México la captura de Nicolás Maduro tras la incursión de EE.UU. en Venezuela?

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Foro Penal

"Debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados": Foro Penal cuestiona cifra del régimen sobre excarcelaciones en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
'Brujo' Martínez escoltado en Zulia, Venezuela / Fanáticos de la Vinotinto - Fotos: X / EFE
Vinotinto

En medio de una multitud, jugador Vinotinto es escoltado a un vehículo mientras suenan las sirenas de una patrulla tras 'Juego de Estrellas' en Zulia

Nicolás Maduro | Foto AFP
Gobierno de México

¿Cómo va a impactar a México la captura de Nicolás Maduro tras la incursión de EE.UU. en Venezuela?

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

Futbolista colombiano Jeison Murillo | Foto: EFE
Barcelona

Barcelona busca evitar el famoso caso del jugador colombiano Jeison Murillo tras la lesión de Christensen

Balón de fútbol - Foto de referencia Canva
Guatemala

Final de fútbol en Guatemala termina con enfrentamientos e invasión de la cancha: un jugador fue hospitalizado

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Foro Penal

"Debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados": Foro Penal cuestiona cifra del régimen sobre excarcelaciones en Venezuela

Los Ángeles en alerta máxima por riesgo de inundaciones en Navidad - Foto EFE
Los Ángeles

Alerta por posibles inundaciones, desprendimientos de rocas y deslaves en Los Ángeles y California en plena celebración de Navidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre