Lunes, 12 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Este lunes la organización no gubernamental aseveró que al menos 24 presos políticos fueron liberados.

En Venezuela a cuenta gotas avanza la excarcelación de presos políticos. Este lunes al menos 24 personas fueron excarceladas según confirmó la ONG Foro Penal.

Entre ellos Endrick Medina, dirigente de acción democrática en Lara, tras 15 meses de detención arbitraria; el dirigente de Bolívar, Jorge Sambrano tras más de un año preso arbitrariamente y Franyer Hernández, abogado y defensor de derechos humanos, luego de permanecer 9 meses detenido en la sede de la policía nacional bolivariana en Guanare, estado portuguesa.

o

El Foro Penal también reportó la libertad de 9 mujeres que estaban en la cárcel Las Crisálidas y unos 15 hombres que estaban detenidos en el penal El Rodeo 1 entre los que estaba Alejandro González de Canales, ex esposo de la activista rocío san miguel.

Con este grupo ya son 49 las excarcelaciones desde el anuncio del régimen, mientras varios familiares de otros presos políticos se instalan a las afueras de diferentes centros penitenciarios esperando la liberación de sus seres queridos y que la dictadura cumpla con su palabra.

Cabe recordar que Delcy Rodríguez, nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen como la sucesora de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos, anunció el jueves pasado la liberación de un "número importante" de presos políticos; sin embargo, solo se han liberado 49 en cuatro días.

