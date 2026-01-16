Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, reportó que alcanzó en 2025 su récord de producción de petróleo, con un incremento del 11% respecto del año anterior.

Según la empresa, el año anterior generó 2,4 millones de barriles por día, mejorando sus propias metas y rebasando "récords anuales históricos registrados a lo largo de una trayectoria de más de 70 años".

Desde hace décadas, la compañía mantiene una tendencia creciente en sus volúmenes de producción. Las recientes cifras indican que la producción total de petróleo y gas natural creció un 11% respecto de 2024, hasta alcanzar los 2,99 millones de barriles de petróleo equivalente por día (entre ambas fuentes de energía).

Entre los propósitos de la compañía está expandir sus "fronteras de exploración" con un polémico megaproyecto en el Margen Ecuatorial, un área marítima cerca de las costas de la Amazonía.

Después de años de debate y en medio de críticas de ambientalistas, Petrobras recibió en octubre pasado una licencia de la autoridad pública ambiental para empezar las perforaciones.

Entre tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien pregona que el mundo planifique una salida de los combustibles fósiles, ha recibido críticas por su impulso a la explotación de hidrocarburos en el país, uno de los diez mayores productores a nivel mundial.

El mandatario ha impulsado el proyecto antes mencionado bajo el argumento de que se necesita el dinero del petróleo para financiar la transición energética.

Cabe mencionar que el 82% de la producción de Petrobras proviene hoy en día de la explotación pre-sal, que extrae hidrocarburos entre gruesas capas de sal en las profundidades marinas.