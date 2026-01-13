NTN24
Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves: "nos alerta claramente sobre un pago de un sicario"

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrito a la Presidencia, dijo que el organismo se enteró de un complot por una "fuente confidencial".

Este martes, el Gobierno de Costa Rica denunció un supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales, mismas en las que el oficialismo es favorito.

Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), adscrito a la Presidencia, dijo que el organismo se enteró de un complot por una "fuente confidencial" que dio cuenta del pago a un sicario que ejecutaría el atentado.

"Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República", desde la Fiscalía, donde acudió para denunciar la trama.

"Es por una información que recibimos de fuente confidencial de una amenaza sobre la vida del presidente de la República. Yo como funcionario público y como director de Inteligencia tengo el deber de venir a denunciar a la Fiscalía General", añadió.

Sin embargo, no dio más detalles: "no quisiera ahondar en temas que puedan dañar la investigación, dejamos esto en manos del Poder Judicial".

La denuncia se conoce en la antesala de los comicios presidenciales del 1 de febrero. La exministra conservadora Laura Fernández lidera ampliamente la intención de voto con un discurso centrado en la mano dura para enfrentar la creciente inseguridad ligada al narcotráfico.

Justamente, con un discurso de mano dura sobre la mesa, también trascendió el mismo día en que llegará al país en visita oficial el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Fernández, considerada la sucesora del gobernante costarricense, se plantea ganar en primera vuelta y obtener una mayoría contundente de diputados para controlar el Congreso y reformar el poder judicial, como hizo Bukele.

En 2025, Chaves enfrentó varios escándalos por cuenta de acusaciones de corrupción y financiación irregular de su campaña.

En julio, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Corte Suprema le pidió al Legislativo que le retirara la inmunidad al presidente de la República.

El pedido fue para que el presidente Rodrigo Chaves fuera investigado por corrupción, pues fue acusado de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a un amigo y exasesor de imagen.

El mandatario, por su parte, dijo que esta decisión de la corte no fue sorpresiva sino útil para señalar al poder judicial como una institución que, según él, da "vergüenza".

Chaves sostuvo que el contrato pagado con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica, que dio origen a la investigación penal, no era un asunto público.

La acusación, no obstante, lo señala como un hecho de "concusión", delito que se castiga con hasta ocho años de cárcel y que motivó la acusación para la cual los magistrados piden levantar el fuero del presidente.

En diciembre, se hizo oficial que Chaves mantendría su fuero luego de que el Congreso rechazara, por falta de mayoría calificada, la solicitud para levantarle la inmunidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La votación cerró con 35 diputados a favor del levantamiento del fuero y 21 en contra.

