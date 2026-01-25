NTN24
César Farías

“Este era el DT que necesitaba La Vinotinto”: Se conocen imágenes de los primeros entrenamientos de César Farías en Barcelona de Ecuador

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
El técnico venezolano, descartado por la FVF para dirigir la selección, se convirtió en el entrenador de uno de los equipos más importantes de Ecuador.

El entrenador venezolano César Farías fue oficializado como el técnico del Barcelona de Ecuador luego de su paso por el banquillo del Junior de Barranquilla en Colombia y de haber sido descartado para dirigir a la selección de Venezuela.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de lo que han sido los entrenamientos del equipo ecuatoriano con Farías al mando y se notó su rigurosidad y firmeza para dirigir y comunicarle su idea al plantel.

o

En uno de los videos se ve como les hace un ejemplo de lo que quiere a la hora del ataque, pues los vio haciendo muchos toques sin profundidad, por lo que, junto a un miembro de su equipo les mostró una pared y un tiro al arco de forma efectiva.

“Hasta cuándo vas a tener el balón en los pies, ya te la dio, toca y te mueves para darle tú mismo, dejen de hacer pendejaditas y es gol, vamos, ya generaron el espacio”, es lo que Farías le dice con tono fuerte a sus dirigidos.

Los comentarios no se han hecho esperar, sobre todo de los venezolanos que les hubiera gustado ver a este técnico dirigir La Vinotinto: “Este eran el DT que necesitaba la selección en este momento”, “te amo Farías, así debe ser”, “el único DT venezolano a la altura”, “la Vinotinto necesita eso, disciplina, carácter, que sientan la camiseta”, entre otros.

Tras varios meses de incertidumbre y en medio de la incógnita por la opción que tenían varios candidatos, finalmente la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) oficializó en el cargo al exjugador Oswaldo Vizcarrondo, quien se desempeñaba como técnico de la Sub-17.

Ante esta notificación, Farías no lo pensó más y aceptó el reto de manejar al Barcelona de Ecuador que disputará la Copa Libertadores este año.

