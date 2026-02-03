"Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas": Bernie Moreno se pronuncia tras encuentro de Petro con Trump

Este martes se dio la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, en medio de las tensiones que han sostenido los dos gobiernos tras la descertificación del país sudamericano en la lucha antidrogas; y la inclusión en la lista OFAC y retiro de visa del jefe de estado colombiano.

Tras la hermética reunión entre ambos mandatarios, el senador norteamericano Bernie Moreno se pronunció sobre el encuentro en el que participó junto al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la Oficina Oval.

Desde su cuenta en la red social de X, el senador republicano comentó que se sintió honrado de asistir a la reunión y que "el presidente Trump se comprometió a ser un pacificador y unificador al asumir el cargo hace poco más de un año".

Además, dejó en claro que la unión americana entablará un diálogo "significativo y respetuoso con cualquiera que busque colaborar con Estados Unidos para promover nuestros intereses mutuos".

"Eliminar el flagelo del narcotráfico es una prioridad en esa agenda, como debería serlo para todas las naciones libres del mundo", puntualizó.

Moreno aseveró que Colombia ha sido y volvió a ser su "gran aliado y socio estratégico" en la lucha contra el narcotráfico, por lo que esperan "colaborar con la administración de Petro durante sus últimos meses de mandato".

El senador republicano también se refirió a las elecciones presidenciales que tendrá el país sudamericano para elegir al sucedor del líder del Pacto Histórico el próximo 31 de mayo.

"Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente, y tengo la esperanza de que el próximo presidente de Colombia aprovechará lo que hemos hecho y llevará la relación a nuevas cotas", concluyó.