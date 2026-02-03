NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Bernie Moreno

"Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas": Bernie Moreno se pronuncia tras encuentro de Petro con Trump

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Senador republicano, Bernie Moreno | Foto: EFE
Senador republicano, Bernie Moreno | Foto: EFE
El senador republicano también se refirió a las elecciones presidenciales que tendrá el país sudamericano para elegir al sucedor del líder del Pacto Histórico el próximo 31 de mayo.

Este martes se dio la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, en medio de las tensiones que han sostenido los dos gobiernos tras la descertificación del país sudamericano en la lucha antidrogas; y la inclusión en la lista OFAC y retiro de visa del jefe de estado colombiano.

Tras la hermética reunión entre ambos mandatarios, el senador norteamericano Bernie Moreno se pronunció sobre el encuentro en el que participó junto al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la Oficina Oval.

Desde su cuenta en la red social de X, el senador republicano comentó que se sintió honrado de asistir a la reunión y que "el presidente Trump se comprometió a ser un pacificador y unificador al asumir el cargo hace poco más de un año".

o

Además, dejó en claro que la unión americana entablará un diálogo "significativo y respetuoso con cualquiera que busque colaborar con Estados Unidos para promover nuestros intereses mutuos".

"Eliminar el flagelo del narcotráfico es una prioridad en esa agenda, como debería serlo para todas las naciones libres del mundo", puntualizó.

Moreno aseveró que Colombia ha sido y volvió a ser su "gran aliado y socio estratégico" en la lucha contra el narcotráfico, por lo que esperan "colaborar con la administración de Petro durante sus últimos meses de mandato".

El senador republicano también se refirió a las elecciones presidenciales que tendrá el país sudamericano para elegir al sucedor del líder del Pacto Histórico el próximo 31 de mayo.

"Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente, y tengo la esperanza de que el próximo presidente de Colombia aprovechará lo que hemos hecho y llevará la relación a nuevas cotas", concluyó.

Temas relacionados:

Bernie Moreno

Elecciones en Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que se desploma y en el que se traicionan entre ellos mismos": Omar González, dirigente del Partido Vente Venezuela, tras un mes de la captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
Donald Trump

Trump confirmó que se reunirá con Petro a inicios de febrero en la Casa Blanca: "Será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos"

Nicmer Evans, politólogo venezolano - Foto: EFE
Nicmer Evans

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Sol - Foto de referencia Canva
Sol

"Es una visión cercana del posible destino final de nuestro Sol": James Webb capta imagen nítida de la muerte de una estrella en la Nebulosa de la Hélice

Reloj del Apocalipsis | Foto AFP
Científicos

El Reloj del Apocalipsis se acerca como nunca al fin del mundo: científicos alertan que quedan "85 segundos" antes de "la medianoche"

Karol G - Foto EFE/ Feid - Foto AFP
Premios Grammy

Captan incómodo encuentro entre Karol G y Feid en la alfombra roja de los premios Grammy luego de su ruptura

Brahim Díaz de Marruecos erra penalti y Seegal es campeón de la Copa Africana de Naciones / FOTO: EFE
Fútbol

Brahim Díaz tuvo el título de Marruecos en un penalti al último minuto del partido, pero cobró muy suave, lo desperdició y Senegal hizo gol quedando campeón de la Copa Africana de Naciones

Foro Económico Internacional CAF
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group adelanta importante proyecto de expansión en Norteamérica al tiempo que se adentra en la Fórmula 1

Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
Donald Trump

Trump confirmó que se reunirá con Petro a inicios de febrero en la Casa Blanca: "Será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka tras avanzar a semifinales del Abierto de Australia 2026. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka hace curioso comentario sobre el techo de estadio antes de partido contra la ucraniana Svitolina en el Abierto de Australia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre