Ana Margarita Albir lidera transformación digital en Colombia desde ADL Digital Lab con talento nacional

Una física del MIT está liderando desde Colombia uno de los proyectos de transformación digital más ambiciosos del país. Ana Margarita Albir, fundadora y presidenta de ADL Digital Lab, cuenta con el equipo de analítica más grande de Colombia y desarrolla tecnología de punta que combina inteligencia artificial generativa con talento 100% colombiano.

Albir llegó a Estados Unidos inesperadamente en 1999, cuando cursaba décimo grado en el colegio Los Nogales de Bogotá. Su familia decidió mudarse por la situación del país. "Yo adoro Colombia. Mi plan era estudiar aquí", reveló en el programa Mujeres de Ataque. Tras ingresar al MIT, eligió física "por entender dónde estaba parada, cómo funcionan las cosas".

El camino profesional de Albir tomó un giro cuando una empresa estadounidense la reclutó tras graduarse. "Me enamoré del potencial creativo de la tecnología. No podía creer que una niña con un computador en un cubículo podía crear programas que tenían un impacto grande", explicó. Trabajó 14 años en Estados Unidos en distintas industrias tecnológicas y fundó su propia empresa antes de regresar a Colombia en 2018.

ADL nació inicialmente para atender la transformación digital de las empresas de la organización Sarmiento Angulo. "Las empresas estaban enfrentadas a un mundo donde la mayoría de las ventas iban a ser por un canal digital y no tenían productos ni sabían cómo vender en esos canales", contextualizó Albir. Actualmente, la compañía trabaja con empresas fuera del grupo y fuera de Colombia.