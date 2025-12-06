NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Mujeres

Ana Margarita Albir lidera transformación digital en Colombia desde ADL Digital Lab con talento nacional

diciembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Ana Margarita Albir, fundadora y presidenta de ADL Digital Lab, habló en Mujeres de Ataque de NTN24.

Una física del MIT está liderando desde Colombia uno de los proyectos de transformación digital más ambiciosos del país. Ana Margarita Albir, fundadora y presidenta de ADL Digital Lab, cuenta con el equipo de analítica más grande de Colombia y desarrolla tecnología de punta que combina inteligencia artificial generativa con talento 100% colombiano.

Albir llegó a Estados Unidos inesperadamente en 1999, cuando cursaba décimo grado en el colegio Los Nogales de Bogotá. Su familia decidió mudarse por la situación del país. "Yo adoro Colombia. Mi plan era estudiar aquí", reveló en el programa Mujeres de Ataque. Tras ingresar al MIT, eligió física "por entender dónde estaba parada, cómo funcionan las cosas".

El camino profesional de Albir tomó un giro cuando una empresa estadounidense la reclutó tras graduarse. "Me enamoré del potencial creativo de la tecnología. No podía creer que una niña con un computador en un cubículo podía crear programas que tenían un impacto grande", explicó. Trabajó 14 años en Estados Unidos en distintas industrias tecnológicas y fundó su propia empresa antes de regresar a Colombia en 2018.

ADL nació inicialmente para atender la transformación digital de las empresas de la organización Sarmiento Angulo. "Las empresas estaban enfrentadas a un mundo donde la mayoría de las ventas iban a ser por un canal digital y no tenían productos ni sabían cómo vender en esos canales", contextualizó Albir. Actualmente, la compañía trabaja con empresas fuera del grupo y fuera de Colombia.

Temas relacionados:

Mujeres

Digital

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Nicolás Maduro/ Tropas estadounidenses - Fotos AFP y @Southcom en X
Despliegue militar de Estados Unidos

"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump Jr., empresario estadounidense/ Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Hijo de Donald Trump revela que su padre le dio un ultimátum a Maduro: "abandone Venezuela ahora o algo más sucederá"

Nicolás Maduro - EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"La salida de Maduro no significa que la estabilidad del país sea inmediata": analista sobre plan de contingencia del Pentágono

ICE | Foto: AFP
Migrantes Estados Unidos

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Posición del cometa 3I_ATLAS (The Sky Live)
Cometa

Falta poco: revelan día en el que el inquietante cometa interestelar 3I/ATLAS estará en su punto más cercano de la Tierra en un siglo

Elon Musk - Foto AFP/ Geely Riddara
Carros

Vehículo eléctrico llega a país sudamericano con función que a gran escala podría funcionarle a Elon Musk para llegar a la Luna

Donald Trump Jr., empresario estadounidense/ Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Hijo de Donald Trump revela que su padre le dio un ultimátum a Maduro: "abandone Venezuela ahora o algo más sucederá"

Nicolás Maduro - EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"La salida de Maduro no significa que la estabilidad del país sea inmediata": analista sobre plan de contingencia del Pentágono

ICE | Foto: AFP
Migrantes Estados Unidos

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Toni Kroos sobre las actitudes de Vinicius Jr - Foto: AFP
Vinicius Jr.

“He intentado muchas veces tranquilizarlo”: Toni Kroos sobre la actitud de Vinicius Jr

Miss Noruega | Foto: EFE
Miss Universo

Miss Noruega avivó la polémica alrededor de Miss Universo 2025 al denunciar que el top 10 fue elegido “15 días antes” de la coronación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre