NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

noviembre 28, 2025
Por: Arturo McFields
Las elecciones en San Vicente y las Granadinas, los comicios legislativos de medio término en Argentina, la paliza que recibió la izquierda en Chile y el fin de 20 años de socialismo en Bolivia son la marcha fúnebre de la izquierda derrotada.

Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela se quedan cada vez más solas. Su último socio sumiso y servil se va. Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, perdió el poder en las urnas, tras dos décadas y media de gobierno pobre-cista.

Ralph Gonsalves había sido un aliado de Maduro en la OEA y Naciones Unidas. Siempre listo para obstaculizar o movilizar al Caribe en apoyo al régimen de Venezuela y pronto para recordar los millones de petrodólares del ALBA y Petrocaribe.

Maduro perdió el Caribe. Los 14 países del CARICOM se han distanciado del régimen. Trinidad y Tobago y Guyana han ido más allá. Los vecinos de Maduro realizan ejercicios conjuntos con Estados Unidos dejando claras sus lealtades en el tablero geopolítico.

Estados Unidos ha recuperado su liderazgo y marcado territorio. República Dominicana recibió al Secretario de Guerra Pete Hegseth, Trinidad y Tobago al Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos Dan Caine. Dos pesos pesados y máximas figuras del Pentágono.

El Caribe es el teatro bélico que amenaza con tumbar a un dictador sanguinario. La región ha dejado sus posiciones tibias y ambidiestras. Hay una definición clara. No van a apoyar o hacerle los mandados a ningún dictador.

La muerte de la marea rosa izquierdista. Las elecciones en Ecuador, los comicios legislativos de medio término en Argentina, la paliza que recibió la izquierda en Chile y el fin de 20 años de socialismo en Bolivia son la marcha fúnebre de la izquierda derrotada.

Colombia dice hasta nunca Petro. El peor presidente de la historia reciente de ese país se va en 2026 dejando la patria en llamas. Colombia se cae a pedazos por las drogas, el crimen y la corrupción gubernamental. Petro no fue un servidor del pueblo sino un adversario.

El socialismo del Siglo XXI y de cualquier siglo es un total fracaso comprobado. En Brasil Lula se prepara para hacer sus maletas en 2026. El líder del partido de los trabajadores no logró cumplir sus promesas económicas y se dedicó a defender tiranos y terroristas.

Bolivia dejo atrás 20 años del Movimiento al socialismo. Rompió con el ALBA y reactivó relaciones diplomáticas con Israel y Estados Unidos. Dejaron atrás las ideas pobre-cistas y crearon una agenda con el FMI, el BID y el Banco Mundial.

La caída del régimen de Venezuela será fundamental para la libertad de América Latina. No solo se trata de liberar a este país de la miseria, el narcotráfico y terrorismo. No. Se trata del principio del fin de las dictaduras de Nicaragua y Cuba.

Las dictaduras no son eternas tienen fecha de caducidad. El principal problema es que no todas caen por los votos o procesos convencionales. Hay regímenes donde ya se intentó de todo y la única opción es la fuerza militar. No es la mejor pero es la única.

La caída de regímenes socialistas como el de Bolivia (dos décadas) o el de San Vicente y las Granadinas (casi 25 años), son claves para debilitar a las dictaduras radicales de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La libertad avanza. Poco a poco. Un régimen a la vez. El cambio ya está aquí.

