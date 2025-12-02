NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Donald Trump

Hijo de Donald Trump revela que su padre le dio un ultimátum a Maduro: "abandone Venezuela ahora o algo más sucederá"

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Para el primogénito del jefe de Estado de la unión americana, Maduro es una "amenaza real para todo el hemisferio".

La plataforma política de la oposición venezolana, ‘Comando Con Venezuela’, compartió en sus redes sociales unas declaraciones del hijo de Donald Trump Jr., hijo del presidente de los Estados Unidos.

En su pronunciamiento, el hijo mayor del titular de la Casa Blanca reveló que su padre “le dio un ultimátum” al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

“Tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio, sentado al frente de nuestra costa y los demócratas están tratando de sabotear nuestra capacidad para resolverlo”, indicó el primogénito de Trump.

Expresó además que “Maduro es el líder del Cartel de los Soles, un tipo que fue aplastado en las elecciones (presidenciales de 2024)”.

“¿Recuerdan cuando perdió ante María Corina Machado?, a nadie le importó, y él se mantuvo en el poder... Pero ahora mi padre le dio un ultimátum, salir de Venezuela o algo más sucederá”, adicionó.

Esto ocurre después de la breve conversación telefónica que sostuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 21 de noviembre, durante la cual el mandatario norteamericano rechazó varias de las peticiones del líder chavista.

La comunicación tuvo lugar tras meses de presión creciente por parte de Washington, que incluyó ataques a presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, reiteradas advertencias de Trump sobre una posible expansión de operaciones militares dentro de territorio venezolano y la clasificación del Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

De acuerdo con varias fuentes consultadas por la agencia Reuters, Maduro expresó a Trump que estaría dispuesto a abandonar Venezuela si él y su familia recibían garantías de inmunidad legal total, lo que implicaba eliminar todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y cerrar un caso clave que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

También habría pedido la eliminación de las sanciones contra más de un centenar de integrantes de su gobierno, varios de ellos señalados por Washington por violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

Planteó, entre otras cosas, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera un gobierno temporal antes de convocar nuevas elecciones.

Ante tal panorama, Trump rechazó esas solicitudes, dándole a Maduro el plazo de una semana para abandonar el país rumbo al destino que eligiera acompañado de su familia.

