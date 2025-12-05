NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
María Corina Machado

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El próximo 10 de diciembre María Corina Machado recibirá el premio Nobel de la Paz otorgado por su lucha democrática en Venezuela.

Este sábado comienzan las actividades y el próximo miércoles llegará la gran fecha, un día que quedará marcado en la historia de Venezuela y del mundo como una de las páginas más significativas en la lucha por la libertad.

Ese día María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025, en una ceremonia solemne en el Oslo City Hall, en Noruega, respaldada por la legitimidad democrática de haber conducido a su organización política y también a millones de venezolanos a la victoria electoral del 2024.

A pesar de la intensa represión contra ella y su entorno y del costo personal que esto ha implicado, María Corina se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos y ha reiterado que este reconocimiento pertenece a todos los venezolanos.

o

José Amalio Graterol, vocero y secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, afirmó que ese premio Nobel “es para cada venezolano”. “Para esa madre que hoy sufre, que no tiene cómo conseguir alimento para sus hijos, para los presos políticos, para las familias separadas de los venezolanos”, dijo.

“María Corina Machado es la galardonada del premio Nobel de la paz, pero es la persona que ha sabido amalgamar y liderar esta situación tan grave que hay en Venezuela y que ha sabido llevar a cabo ese liderazgo que ha unido a los venezolanos”, añadió.

José Amalio Graterol también señaló que sobre ella “recaen todas las esperanzas de todo venezolano que hoy sufre, de todo aquel venezolano que hoy simplemente tiene un anhelo inmenso de libertad y de volverse a reencontrar con su familia”.

“Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos porque todo lo que se ha logrado hasta ahora con el liderazgo de María Corina Machado ha sido no solo hecho por ella, sino por la gran mayoría de los venezolanos que hoy están dentro o fuera del país secuestrados por una organización criminal y terrorista que lamentablemente es Venezuela”, subrayó.

o

En ese sentido, explicó que a partir de este sábado 6 de diciembre “en más de 82 ciudades del mundo, en más de 20 países del mundo, vamos a marchar por la paz, por la libertad, por volver a tener una Venezuela libre y porque Venezuela se convierta, después de todo esto que está ocurriendo, en una tierra de gracia para todos los venezolanos y la familia se vuelva a unir en nuestro país”, declaró.

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Escuela - Foto referencial: AFP
Régimen de Maduro

Una maestra en Venezuela terminó en la cárcel por regañar al hijo de un chavista

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

CELAC y UE celebran en Santa Marta su IV Cumbre - Foto EFE
Cumbre de la Celac

CELAC y UE se reúnen en el Caribe en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

