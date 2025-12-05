"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Este sábado comienzan las actividades y el próximo miércoles llegará la gran fecha, un día que quedará marcado en la historia de Venezuela y del mundo como una de las páginas más significativas en la lucha por la libertad.

Ese día María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025, en una ceremonia solemne en el Oslo City Hall, en Noruega, respaldada por la legitimidad democrática de haber conducido a su organización política y también a millones de venezolanos a la victoria electoral del 2024.

A pesar de la intensa represión contra ella y su entorno y del costo personal que esto ha implicado, María Corina se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos y ha reiterado que este reconocimiento pertenece a todos los venezolanos.

José Amalio Graterol, vocero y secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, afirmó que ese premio Nobel “es para cada venezolano”. “Para esa madre que hoy sufre, que no tiene cómo conseguir alimento para sus hijos, para los presos políticos, para las familias separadas de los venezolanos”, dijo.

“María Corina Machado es la galardonada del premio Nobel de la paz, pero es la persona que ha sabido amalgamar y liderar esta situación tan grave que hay en Venezuela y que ha sabido llevar a cabo ese liderazgo que ha unido a los venezolanos”, añadió.

José Amalio Graterol también señaló que sobre ella “recaen todas las esperanzas de todo venezolano que hoy sufre, de todo aquel venezolano que hoy simplemente tiene un anhelo inmenso de libertad y de volverse a reencontrar con su familia”.

“Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos porque todo lo que se ha logrado hasta ahora con el liderazgo de María Corina Machado ha sido no solo hecho por ella, sino por la gran mayoría de los venezolanos que hoy están dentro o fuera del país secuestrados por una organización criminal y terrorista que lamentablemente es Venezuela”, subrayó.

En ese sentido, explicó que a partir de este sábado 6 de diciembre “en más de 82 ciudades del mundo, en más de 20 países del mundo, vamos a marchar por la paz, por la libertad, por volver a tener una Venezuela libre y porque Venezuela se convierta, después de todo esto que está ocurriendo, en una tierra de gracia para todos los venezolanos y la familia se vuelva a unir en nuestro país”, declaró.