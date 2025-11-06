"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Una maestra de guardería de nacionalidad colombiana fue detenida este miércoles por agentes del ICE en un centro educativo en Chicago.

Tras una persecución vehicular que culminó en el interior de las instalaciones, el incidente ha generado controversia por las tácticas agresivas empleadas y la presencia de niños durante el operativo.

Para hablar sobre este tema, Manuel Aguilera, periodista y analista político, conversó con el programa Club de Prensa Miami de NTN24.

El periodista explicó en conversación con el canal de las Américas que este tipo de situaciones es la evidencia del uso excesivo de la fuerza.

“Uno se pregunta si esto está hecho a propósito o si es un abuso aislado de un agente”, añadió.

Aguilera continuó diciendo: “Esto es un patrón. Se ha generado un clima de miedo y es una estrategia para que los indocumentados tengan miedo y abandonen el país por su propia voluntad”.

El invitado también habló sobre cómo el voto latino estaría castigando a Donald Trump por sus agresivas políticas migratorias en los últimos meses.

Por ello, considera que las recientes elecciones en Nueva Jersey, Nueva York y Virginia fueron una muestra de ese castigo por parte de la comunidad latina hacia el mandatario.

“Lo hemos visto en estos últimos comicios y de seguir así lo va a pagar no solo él (Trump) sino todos los congresistas y senadores que están en zona de alta concentración hispana”, puntualizó.