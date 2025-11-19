“He intentado muchas veces tranquilizarlo”: Toni Kroos sobre la actitud de Vinicius Jr

El exjugador de selección de Alemania y del Real Madrid, Toni Kroos, recientemente cuestionó las actitudes de Vinicius Junior, con quien tuvo la oportunidad de compartir por varios años en el conjunto Merengue.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez y Luis Díaz siguen ampliando sus números con la selección Colombia o

Según Kroos, en muchas ocasiones le daban consejos al futbolista brasileño respecto a sus actitudes dentro del campo de juego, pero este en la mayoría de las ocasiones hacía caso omiso a las recomendaciones sin darse cuenta de que su comportamiento afecta al equipo.

“Le llegué a decir muchas veces que ya estaba bien, porque uno tiene la sensación de que, por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”, expresó el alemán en Icon League.

Para el exmediocampista del conjunto blanco, las actitudes de ‘Vini’ trascienden más allá de los enfrentamientos que tiene con los jugadores adversarios dentro del terreno de juego, ya que esto en muchas ocasiones puede llegar a “molestar, ya sea a un rival o al público”.

“Como equipo tienes la impresión de que todo se vuelve en contra del grupo por lo que ocurre a su alrededor”, añadió.

Frente a estos comportamientos, Toni Kroos señaló que en muchas ocasiones intentó calmar al delantero brasileño para que se concentrara en el juego y dejara de lado las acciones polémicas dentro del terreno de juego, ya que estos actos, aunque él no se diera cuenta, terminaban desconectándolo del partido.

“He intentado muchas veces tranquilizarle en el campo, sobre todo para que no se saliera de su propia dinámica, porque a veces ocurría. Yo siempre le decía: ‘Eres tan bueno que no necesitas todo eso’”, manifestó Kroos sobre Vinicius Júnior.

Las palabras del exmediocampista del conjunto Merengue llegan semanas después de la polémica actitud que tuvo el atacante brasileño tras ser sustituido al minuto 70 en el clásico español ante el Barcelona, el pasado 26 de octubre.

VEA TAMBIÉN Dentro de las mejores futbolistas del mundo: Linda Caicedo fue nominada a los Globe Soccer 2025 o

Al ver en el tablero su número, las cámaras del partido mostraron a un molesto Vinicius que no podía creer que él era el que iba a salir del terreno de juego.

Acciones frente a las que días después ofreció disculpas señalando que: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa”, indicó en su momento Vini.