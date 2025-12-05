Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Marisela Parra, madre de los hermanos Chirinos, presos políticos en Venezuela, narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle como torturaban a uno de sus hijos.

"Me pedía por favor mamá, ayúdame, me van a matar si no les doy el número de mi hermano", reveló en entrevista para La Tarde de NTN24.

Afirmó que “a los nueve días de yo estar buscándolo, me hacen la videollamada y me lo colocan a él (Leonardo) pidiendo auxilio para que le diera el número de su hermano Leandro, quien estaba en clandestinidad”.

Marisela señaló que, debido a que no había una respuesta por parte de ellos, su hijo (Leonardo) “fue sometido a tortura desde ese año (2020)” con la finalidad de hacerle presión a ella para que diera información, aun cuando ella les aseguró no tenerla.

Según esta madre, en las imágenes se evidenciaban “los signos de tortura" de su hijo. De acuerdo con la señora Parra, su hijo Leonardo Chirinos Parra estuvo retenido durante ocho meses “bajo aislamiento prolongado”.

Actualmente, Leonardo se encuentra recluido en la cárcel de Yare, donde se encuentra en un “estado bastante deplorable y precario”.

En cuanto a su hijo Leandro, Marisela señaló: “Temo por la vida de mi hijo”, de quien no tiene ninguna información desde hace cuatro meses, luego de que este fuera trasladado del Helicoide.

“Tengo mucho temor por mis hijos, por los presos políticos, porque verdaderamente se han ensañado mucho con ellos y más con el caso Gadeón”, sentenció Marisela.