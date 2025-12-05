NTN24
Presos políticos en Venezuela

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
El programa La Tarde de NTN24 habló con Marisela Parra, madre de los hermanos Chirinos Parra, presos políticos por parte de la dictadura madurista, quienes han sido víctimas de tortura.

Marisela Parra, madre de los hermanos Chirinos, presos políticos en Venezuela, narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle como torturaban a uno de sus hijos.

"Me pedía por favor mamá, ayúdame, me van a matar si no les doy el número de mi hermano", reveló en entrevista para La Tarde de NTN24.

Afirmó que “a los nueve días de yo estar buscándolo, me hacen la videollamada y me lo colocan a él (Leonardo) pidiendo auxilio para que le diera el número de su hermano Leandro, quien estaba en clandestinidad”.

Marisela señaló que, debido a que no había una respuesta por parte de ellos, su hijo (Leonardo) “fue sometido a tortura desde ese año (2020)” con la finalidad de hacerle presión a ella para que diera información, aun cuando ella les aseguró no tenerla.

Según esta madre, en las imágenes se evidenciaban “los signos de tortura" de su hijo. De acuerdo con la señora Parra, su hijo Leonardo Chirinos Parra estuvo retenido durante ocho meses “bajo aislamiento prolongado”.

o

Actualmente, Leonardo se encuentra recluido en la cárcel de Yare, donde se encuentra en un “estado bastante deplorable y precario”.

En cuanto a su hijo Leandro, Marisela señaló: “Temo por la vida de mi hijo”, de quien no tiene ninguna información desde hace cuatro meses, luego de que este fuera trasladado del Helicoide.

“Tengo mucho temor por mis hijos, por los presos políticos, porque verdaderamente se han ensañado mucho con ellos y más con el caso Gadeón”, sentenció Marisela.

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del 'Pollo' Carvajal contra el régimen de Maduro

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del 'Pollo' Carvajal contra el régimen de Maduro

Transporte masivo Transmilenio - Foto EFE
Carlos Fernando Galán

Pasaje de TransMilenio en Bogotá podría aumentar para 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Venezolanos en el estadio / FOTO: EFE
Repechaje al Mundial

"Vamos Surinam": venezolanos muestran su apoyo al equipo de la Concacaf que jugará la primera fase de la repesca contra Bolivia

Luis Díaz y Juan Fernando Quintero - Foto AFP
Selección Colombia

Sin 'Juanfer' Quintero pero con regresos importantes en defensa y una sorpresa en ataque: estos son los convocados a la selección Colombia para la doble fecha FIFA de noviembre

Agujero negro | Foto Canva
Agujero negro

Un hallazgo sin precedentes revela pistas del comportamiento oculto de la materia cerca de los agujeros negros

Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
Shakira

Sobrino de Shakira dejó de ser parte de su gira mundial: "No me supe manejar en ese ambiente"

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del 'Pollo' Carvajal contra el régimen de Maduro

Transporte masivo Transmilenio - Foto EFE
Carlos Fernando Galán

Pasaje de TransMilenio en Bogotá podría aumentar para 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre