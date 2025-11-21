Vehículo eléctrico llega a país sudamericano con función que a gran escala podría funcionarle a Elon Musk para llegar a la Luna

Una nueva marca de carros eléctricos llegó recientemente a Colombia con una tecnología que, a gran escala y con los elementos necesarios, podría llegar a ser aplicada por la compañía SpaceX de Elon Musk en su carrera por mostrarle a la Nasa que Estados Unidos regresará antes que China a la Luna.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado varias veces su deseo de volver pronto a la Luna en lo que él mismo ha denominado una nueva "carrera espacial" con China, pero una serie de imprevistos han postergado las fechas estimadas para las misiones que prepararían el terreno para el regreso.

VEA TAMBIÉN SpaceX de Elon Musk presenta a la NASA un plan de aterrizaje lunar "simplificado" de Starship en medio de preocupaciones sobre el progreso o

Uno de los hitos que SpaceX espera en 2026 es ejecutar una compleja demostración de reabastecimiento de combustible en el espacio, un proceso complicado que nunca se ha hecho antes, pero que es necesario para que su 'megacohete', el Starship, tenga suficiente combustible que le permita llegar a la superficie lunar.

En ese sentido, el sistema tecnológico de las 'pick-up' de la marca —curiosamente de origen chino — Geely Riddara incluye un mecanismo de combustión conocido como 'V2L' (Vehicle to Load), que convierte los carros de la marca en centros de suministro energético móviles.

Tal mecanismo permite a los usuarios llevar energía a donde no llega la red eléctrica, un inconveniente que los usuarios de este tipo de vehículos han presentado y que, con las proporciones y herramientas adecuadas, podría llegar a adecuarse a gran escala para el sistema espacial.

VEA TAMBIÉN Más de 2.500 dispositivos Starlink de la SpaceX de Elon Musk fueron desactivadas en país en el que se estaban implementando centros de estafa o

Actualmente, cabe resaltar, se están desarrollando cohetes espaciales que usan electricidad, pero principalmente para la propulsión una vez en el espacio y no para el lanzamiento desde la Tierra.

Lo que la Starship y otros cohetes masivos espaciales requieren, en este caso, es un reabastecimiento una vez se encuentran en el espacio que funcionaría con un sistema similar al de ese tipo de tecnología, pero con energía nuclear, que ya está siendo probada, según investigaciones publicadas por la revista estadounidense Popular Mechanics

¿A qué país sudamericano llegó Geely Riddara?

Las camionetas eléctricas de Geely Riddara llegaron recientemente a Colombia y se presentaron oficialmente en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025.

Los vehículos se encuentran disponibles a través de los concesionarios en el país en tres versiones: Air 4x2, Air 4x4 y Ultra 4x4.

Gracias al novedoso sistema, ahora en lo que al vehículo respecta, es posible alimentar cualquier dispositivo eléctrico directamente desde el vehículo con tres zonas de conexión estratégicamente ubicadas: en la cabina, en el maletero delantero y en el platón, de acuerdo con el portal de la marca.

Las posibilidades van desde el uso de herramientas de trabajo en campo o equipos de construcción, hasta soluciones recreativas como refrigeradores portátiles, bicicletas eléctricas o iluminación para actividades al aire libre.

VEA TAMBIÉN Policía detiene taxi por infracción, pero no puede multarlo porque se trataba de un robot o

Asimismo, las máquinas cuentan con elementos como refrigeración para la carga inalámbrica del celular, asientos ventilados y calefactables, y ayudas en la conducción, un proceso cada vez más implementado también por otras marcas en este tipo de sistemas.