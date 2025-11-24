Miss Noruega avivó la polémica alrededor de Miss Universo 2025 al denunciar que el top 10 fue elegido “15 días antes” de la coronación

Pese a que han pasado unos días desde que la Miss México, Fátima Bosch, fue coronada como la mujer más bella del mundo el escándalo sigue persiguiendo al concurso.

Tras la coronación de Bosch en el Miss Universo Tailandia 2025, las críticas alrededor de su triunfo no paran y esta vez quien se sumó a la polémica fue una de las participantes.

La Miss Noruega, Leonora Lysglimt Rodland, ha dado unas declaraciones que han puesto nuevamente en duda la elección de Fátima.

Por medio de una transmisión en vivo de Instagram, Miss Noruega aseguró que el top 10 de la competencia habría sido elegido “15 días antes”.

Rodland dijo: “Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todas nos sentimos muy decepcionadas cuando nos enteramos”.

“Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, añadió.

Según de la reina de belleza, la lista del top 10 se filtró entre las concursantes pocos momentos antes de la final.

Sus declaraciones han avivado las acusaciones de una coronación arreglada para que Miss México ganara debido a la polémica de la que fue protagonista semanas antes de que empezara el certamen.

Pero las acusaciones de Miss Noruega se alinean a las que dio el exjuez del concurso Omar Harfouch, quien dijo que Fátima era una “falsa ganadora”.

Harfouch afirmó que el supuesto vinculo comercial que sostiene el padre de la nueva Miss Universo con el dueño del certamen, Raúl Rocha, es lo que la hizo ganar.

El exjurado aseguró: “Miss México es una falsa ganadora. Declaré ayer en exclusiva en HBO que ella ganaría porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

Una semana antes, Harfouch afirmó que desde la organización del certamen se creo un “jurado improvisado” para escoger a las 30 finalistas.

Según dijo el compositor, se creó un jurado “improvisado” para que elegir a las 30 finalistas de los 136 países, algo de lo que él no tenía conocimiento previo.

“Siento una profunda confusión y preocupación tras enterarme de que se formó un ‘jurado improvisado’ para elegir a 30 finalistas, de los 136 países participantes”, informó.

El empresario afirmó que se enteró de este “jurado improvisado” por medio de las redes sociales, además, señaló que los resultados de la votación “se mantienen en secreto”.

El exjurado de Miss Universo acusó a los miembros de ese “jurado improvisado” de tener un conflicto de intereses por las relaciones personales que sostienen con “varias de las concursantes”.

El pianista señaló: “El grupo está compuesto por individuos con un conflicto debido a vínculos personales con participantes, incluyendo a quien gestiona los resultados”.

Ante las graves acusaciones, el músico detalló que las pruebas de sus afirmaciones serán mostradas en un documental que saldrá en HBO en mayo de 2026.