"La salida de Maduro no significa que la estabilidad del país sea inmediata": analista sobre plan de contingencia del Pentágono

El experto en relaciones internacionales David Rico identificó en medio de una entrevista con NTN24 tres posibles escenarios para Venezuela tras los recientes contactos entre el presidente estadounidense Donald Trump y Nicolás Maduro.

Rico detalló que el primer escenario contempla una transición negociada que permita la salida de la "narcodictadura" del poder y abra paso a la democracia. “Ese sería obviamente el mejor escenario porque permitiría una estabilidad rápida, permitiría la reconstrucción del país en términos democráticos", explicó el analista.

El segundo escenario plantea una escalada militar en caso de que Maduro rechace los términos propuestos por Trump. "Esto sea un rechazo total y se empiece a llevar bombardeos quirúrgicos e infraestructura del narcotráfico y figuras claves del cártel de los soles", advirtió Rico, quien señaló que esta opción podría derivar en una invasión terrestre con graves consecuencias humanitarias y un "caos humanitario en Venezuela".

El tercer escenario describe un estancamiento prolongado de las negociaciones, donde Maduro se "atrinchera de manera férrea al poder" impulsado por las altas cúpulas del régimen, los milicianos y el ejército venezolano.

Rico indicó que en este caso el régimen buscaría respaldo en los países BRIC, aunque estos aliados "no han mostrado gran apoyo", lo que llevaría a una "crisis crónica de largo aliento".

Respecto a los desafíos posteriores a una eventual salida de Maduro, el analista enfatizó que la reconstrucción institucional será un proceso complejo.

"La salida de Maduro inmediata no significa que la estabilidad del país y el progreso del país va a ser inmediato", advirtió. Rico señaló que las "estructuras de la narcodictadura en Venezuela" pueden generar "altas tensiones políticas internas, desestabilización e incluso una escalada de conflicto interno".