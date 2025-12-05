"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de fuerzas especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, explicó en NTN24 el mensaje que hay detrás de la reciente aproximación del poderoso crucero de guerra USS Gettysburg a Venezuela.

"Las embarcaciones de guerra de Estados Unidos desplegadas en el Caribe sur no necesitan una proximidad física inmediata al territorio venezolano. Por eso está claro que hay un mensaje de naturaleza política", afirmó.

VEA TAMBIÉN Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen o

Mencionó que con el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe cerca de las costas de Venezuela y la Operación Lanza del Sur, el presidente Donald Trump también busca mostrarle al Cartel de los Soles que "el tiempo se agota".

El experto consideró que el despliegue estadounidense es un proceder legítimo contra la que recientemente fue designada por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera.

Tras esa denominación, aseguró Acha, el presidente republicano cuenta con "todos sus activos" para combatir a la problemática que afecta, según la Casa Blanca, al hemisferio occidental y que tiene su origen en carteles de la droga como el que lidera Nicolás Maduro, de acuerdo con investigaciones de Estados Unidos.

"La diplomacia tiene también estas medidas, la persuasión, la disuasión. El mostrar una fuerza para anunciarle, en este caso a un enemigo, que el tiempo se agota", puntualizó Hacha, quien concluyó que los equipos militares estadounidenses "tienen armamento suficiente para operar a una distancia segura en relación con el territorio venezolano", siempre y cuando Trump "decida utilizar todos sus activos", descritos en el documento del Departamento de Estado.