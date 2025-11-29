NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Conservación animal

“El principal enemigo es el ser humano”: expertos alertan sobre la extinción del lobo ibérico en Sierra Morena

noviembre 29, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Un estudio reciente advierte que la población de lobo ibérico en Sierra Morena, España, ya puede considerarse extinta, tras más de un siglo de retroceso causado por la persecución humana, la presión cinegética y la transformación del paisaje..

Según la investigación, publicada en Science Direct, la desaparición del lobo en esta región fue el resultado de un declive sostenido desde el siglo XIX, impulsado en gran medida por los conflictos con el sector ganadero y la consiguiente persecución.

Aunque durante el siglo XX se registraron algunos intentos de recuperación, la presión de la caza y la degradación del hábitat aceleraron su caída definitiva, que los autores sitúan en torno a 2017.

o

Para Laura Moreno, responsable del Programa de Especies de WWF España, lo sucedido en Sierra Morena refleja el estado vulnerable del lobo en todo el territorio. Aunque el censo oficial contabiliza 333 manadas, subraya que ese número no garantiza la supervivencia de la especie: “Para que el lobo pueda sobrevivir a largo plazo y tener una viabilidad genética adecuada, tiene que haber un mínimo de 500 manadas”.

La especialista insiste en que esta protección debe ir acompañada de apoyo al sector ganadero para reducir los conflictos. “Es fundamental proteger también a la ganadería extensiva, dándole medidas de protección frente al lobocomo mastines, vallados, pastores de apoyo y compensando los daños de manera ágil y justa”.

La experta recuerda que el lobo juega un papel ecológico clave como depredador, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas y regulando poblaciones de ungulados. Por ello, considera incoherente que no cuente con el mismo nivel de protección que otras especies catalogadas como prioritarias.

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

