“El principal enemigo es el ser humano”: expertos alertan sobre la extinción del lobo ibérico en Sierra Morena

Según la investigación, publicada en Science Direct, la desaparición del lobo en esta región fue el resultado de un declive sostenido desde el siglo XIX, impulsado en gran medida por los conflictos con el sector ganadero y la consiguiente persecución.

Aunque durante el siglo XX se registraron algunos intentos de recuperación, la presión de la caza y la degradación del hábitat aceleraron su caída definitiva, que los autores sitúan en torno a 2017.

Para Laura Moreno, responsable del Programa de Especies de WWF España, lo sucedido en Sierra Morena refleja el estado vulnerable del lobo en todo el territorio. Aunque el censo oficial contabiliza 333 manadas, subraya que ese número no garantiza la supervivencia de la especie: “Para que el lobo pueda sobrevivir a largo plazo y tener una viabilidad genética adecuada, tiene que haber un mínimo de 500 manadas”.

La especialista insiste en que esta protección debe ir acompañada de apoyo al sector ganadero para reducir los conflictos. “Es fundamental proteger también a la ganadería extensiva, dándole medidas de protección frente al lobocomo mastines, vallados, pastores de apoyo y compensando los daños de manera ágil y justa”.

La experta recuerda que el lobo juega un papel ecológico clave como depredador, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas y regulando poblaciones de ungulados. Por ello, considera incoherente que no cuente con el mismo nivel de protección que otras especies catalogadas como prioritarias.