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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Dictadura en Cuba

"Captura a lo Maduro o despedida a lo Jamenei": los dos escenarios que se darían en Cuba según el exprisionero político José Daniel Ferrer

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ferrer, líder disidente, exprisionero político cubano, y coordinador del movimiento Unión Patriótica de Cuba, habló en el programa La Tarde de NTN24 respecto al régimen cubano y a la acusación que pesa sobre el dictador Raúl Castro.

El dictador cubano Raúl Castro fue acusado formalmente este miércoles por un tribunal federal en el sur de Florida, Estados Unidos.

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Esto, por su presunta participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos norteamericanos.

Sobre este asunto, José Daniel Ferrer, líder disidente, exprisionero político cubano, y coordinador del movimiento Unión Patriótica de Cuba, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Esto es importante, porque tiene como objetivo poner fin al régimen castro-comunista y facilitar el inicio de un proceso de transición a la democracia en Cuba", dijo Ferrer.

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"Estamos viendo en acción la segunda parte de una película que tiene como nombre '3 de enero' (día en el que capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro) (...) Hay solo dos escenarios posibles, o se van por las buenas, cosa poco probable, o los van a sacar, no solo se van a llevar a Raúl Castro, terminará (EE. UU.) con otros mandos del régimen. Captura a lo Maduro o despedida a lo Jamenei. Estamos acercándonos al desmontaje oprobioso de los Castro", añadió.

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Entretanto, el Comando Sur de Estados Unidos difundió este 20 de mayo, cuando se formalizaba una acusación contra el dictador cubano Raúl Castro, un video con imágenes de la llegada del poderoso portaviones USS Nimitz al mar Caribe.

La ubicación exacta del portaviones no fue publicada, pero se da en un momento de máximo presión ejercida desde la administración Trump sobre el régimen instalado en Cuba desde hace 67 años.

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