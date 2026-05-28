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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Venezuela

"Hay muchas personas inocentes que están siendo recluidas y torturadas": denuncia familiar de uno de los presos políticos en Venezuela

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Rosana Escorihuela, hermana del preso político Rafael Escorihuela, resaltó la inocencia de su hermano y de muchos presos políticos que continúan detenidos en las cárceles de Venezuela.

En el programa La Tarde de NTN24, Rosana Escorihuela, hermana de Rafael Escorihuela, preso político, de 35 años, denuncia torturas a presos políticos y envía conmovedor mensaje a su hermano.

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Escorihuela fue detenido el 22 de octubre 2025, acusado en el caso Plaza Venezuela.

Nosotros lo esperamos en la casa, mi hermano era una de las personas que me ayudaba a mí económicamente para el sustento de mi papá, para las cosas de mi papá”, explicó conmovida Rosana.

La familiar de Rafael Escorihuela explica que con la ausencia de su hermano le ha dejado de conseguir los “medicamentos” a su padre.

Resaltó que “la lucha es para que liberen a todos los presos políticos, no solo mi hermano que es inocente, sino que hay muchas personas inocentes que están siendo recluidas, torturadas”.

Asimismo, lanzo una fuerte advertencia, dijo que “tenemos pruebas de que todos (los presos políticos) son inocentes”, concluyó.

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Por otro lado, a parte de la lucha que hacen los familiares de los detenidos en Venezuela, también han denunciado que los presos políticos y sus familiares han sufrido el saqueo o la confiscación de sus casas por parte de autoridades mientras están encarcelados o exiliados.

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