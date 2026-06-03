Esta es la indumentaria que utilizará la selección Colombia en los tres primeros partidos del Mundial: debutará con la camiseta alterna

La Selección Colombia se prepara para su participación en el Mundial 2026 que por primera vez contará con la participación de 48 equipos.

El pasado lunes, la Tricolor se despidió de su público en Bogotá en un partido amistoso ante Costa Rica que ganó por 3 a 1. Además, el próximo domingo se medirá a Jordania en su último partido de preparación antes de su debut en la cita orbital ante Uzbekistán el 17 de junio.

Precisamente, en las últimas horas se conoció la indumentaria que utilizará la Selección Colombia en sus tres primeros partidos de la fase de grupos tras información oficial divulgada por la FIFA.

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Lo curioso es que la selección cafetera no debutará con su indumentaria titular, sino lo hará con el uniforme alterno de color azul.

En ese sentido, para el encuentro ante Uzbekistán, el 17 de junio, la selección Colombia utilizará camiseta azul marino, un short azul más oscuro y medias amarillas.

La camiseta titular será utilizada en el segundo partido ante Congo el martes 23 de junio. Para dicho encuentro, la Tricolor utilizará la usual camiseta amarilla, así como el short blanco y medias rojas.

Para el último encuentro ante Portugal, que será el sábado 27 de junio, la selección Colombia tendrá que utilizar la camiseta amarilla, short azul y medias blancas. Portugal, por su parte, podrá jugar con el uniforme completamente rojo.

En cuanto a los uniformes de arquero que utilizará la Tricolor, en el primer encuentro se utilizará el color púrpura, mientras que para el partido ante Congo será verde y ante Portugal gris.