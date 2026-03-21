Anuncian la libertad plena para la periodista venezolana, Nakary Mena Ramos, su esposo Gianni González y el dirigente político Biagio Pilieri: "Sigamos elevando la voz para lograr la libertad de todos los presos políticos"

Este sábado se conoció que el Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas ordenó el sobreseimiento de la causa contra la periodista venezolana Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, asistente de cámara y productor audiovisual.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) con esta decisión ambos son declarados inocentes y recuperan su libertad plena tras ser detenidos arbitrariamente durante más de nueve meses. A ambos se les había sido negado la amnistía.

"En la audiencia de juicio celebrada hoy, el Ministerio Público solicitó una sentencia absolutoria, desestimando la acusación que cursaba contra los trabajadores de la prensa por supuesta publicación de noticias falsas e instigación al odio", indicó el comunicado emitido por el sindicato.

En 10 de abril de 2025, el Tribunal 1 de Control de Venezuela dictó pena privativa de la libertad contra la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo Gianni González.

Nakary Ramos, periodista del medio Impacto Venezuela, había hecho un reporte en días pasados de su detención sobre el supuesto aumento de robos en el país y la posible vinculación con el regreso de inmigrantes ilegales desde Estados Unidos.

El Ministerio Público afín al régimen los acusó por instigación al odio y publicación de noticia falsa.

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Por otra parte, a la par que se anuncia la libertad plena de Nakary Ramos y su esposo; se anunció que el expreso político Biagio Pilieri también consiguió su libertad plena.

Desde su cuenta en la red social de X, el dirigente político venezolano aseguró: "Agradezco a Dios porque finalmente estoy en libertad plena. Luego de 569 días de injusta prisión y una excarcelación sometido a restricciones y mordaza, he recibido la medida de sobreseimiento de la causa".

Esto se da unas semanas después de que fuera excarcelado el pasado 8 de enero tras permanecer preso en el Helicoide hace un año y cuatro meses.

Ante la noticia, Pilieri se reencontró con Juan Pablo Guanipa, luego de lo que ambos hayan tenido que vivir "la injusticia de una detención arbitraria".

"Sigamos elevando la voz para lograr la libertad de todos los presos políticos, el cese de la persecución y cambio en Venezuela", añadió junto a un video abrazando a Guanipa.

El expreso político también se tomó el tiempo de publicar un video para dar sus primeras palabras tras tener su libertad plena.

"Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a todos mis queridos hermanos venezolanos que siempre estuvieron allí, solidarios y alzando la voz ante esta injusticia. A toda la comunidad internacional, especialmente, a los Estados Unidos de América e Italia. Finalmente estoy en Libertad Plena, luego de 498 días de injusta prisión, y 71 días de libertad condicional con censura y restricciones", sentenció.