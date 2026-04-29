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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Donald Trump

"Más les vale que despierten pronto": Donald Trump en su más duro pronunciamiento sobre diálogos en curso con el régimen de Irán

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump envía mensaje a Irán. (EFE)
Donald Trump envía mensaje a Irán. (EFE)
Trump habría ordenado a su equipo que se prepare para seguir aplicando por un tiempo prolongado el cerco que impuso a los puertos iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles al régimen de Irán a "despertarse" o “ponerse las pilas” ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra.

Tras varias rondas de diálogos entre Washington y Teherán el presidente ha hecho un duro pronunciamiento en medio de un alto el fuego vigente entre las partes.

"Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale despertar pronto!", escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".

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Según reportes de prensa, el mandatario se muestra escéptico ante una reciente propuesta de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos.

E incluso habría ordenado a su equipo que se prepare para seguir aplicando por un tiempo prolongado el cerco que impuso a los puertos iraníes.

Trump no cree que Teherán esté negociando de buena fe, y confía en poder obligar a la república islámica a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces, afirmaron funcionarios anónimos citados por el diario The Wall Street Journal.

En una reunión celebrada el lunes en la sala de crisis de la Casa Blanca, Trump consideró que tanto reanudar los bombardeos como retirarse del territorio iraní eran opciones demasiado arriesgadas, de acuerdo con un artículo del diario.

En su lugar, según el reporte, les dijo a sus asesores que la Armada continuaría presionando las exportaciones clave de petróleo de Irán, hasta que Teherán acepte todas las exigencias de Washington, escenario que la república islámica ya ha descartado.

En medio de la expectativa por el futuro de las negociaciones, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, prestará este miércoles su primera comparecencia ante el Congreso estadounidense sobre la guerra en Oriente Medio.

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El secretario de Defensa, muy criticado por la oposición demócrata por la escasa información que se les ha suministrado, responderá a las preguntas de los miembros de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes junto a Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.

La última propuesta de Teherán, transmitida por el mediador Pakistán y que Trump y sus asesores analizaron en su reunión del lunes, establece líneas rojas que incluían el programa nuclear de Teherán y Ormuz, según la agencia de noticias Fars. Irán insiste en que su programa atómico es meramente civil.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el martes esa oferta de "mejor" de lo que pensaban, pero cuestionó si los funcionarios detrás de ella tenían autoridad, tras los asesinatos de numerosos altos cargos de la república islámica por parte de Israel.

Rubio, en una entrevista con Fox News, dijo que Washington exige que el estrecho de Ormuz opere como lo hacía antes de la guerra. Por allí pasa en tiempos de paz el 20% del crudo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

"Son muy buenos negociadores", dijo Rubio, y agregó que cualquier acuerdo final debe ser uno "que les impida definitivamente lanzarse por un arma nuclear".

El portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, advirtió sin embargo que Washington "debe abandonar sus exigencias ilegales e irracionales".

"Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes", afirmó, según la televisión estatal.

En tanto, la violencia perdura en Líbano, el otro frente de la guerra, a pesar de una tregua en la zona recientemente extendida entre Israel y Hezbolá, el grupo armado respaldado por Irán que arrastró al país al conflicto al lanzar cohetes contra Israel.

Este miércoles, las fuerzas armadas libanesas reportaron dos muertos, un soldado y su hermano, en nuevos bombardeos israelíes en el sur del país.

El ejército israelí había advertido a los residentes de más de una docena de aldeas y pueblos libaneses que evacuaran de inmediato, al alegar que la "violación del alto el fuego" por parte de Hezbolá lo obligaba a actuar.

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