Pasajeros con sospecha de contagio de hantavirus fueron evacuados y llevados a Países Bajos

Tres personas, sospechosas de haberse contagiado de hantavirus, fueron evacuadas este miércoles en aviones ambulancia desde el aeropuerto de Praia, en Cabo Verde, a Países Bajos.

Los tres casos sospechosos a bordo del crucero MV Hondius, foco de hantavirus, "acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos, en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en X.

Por su parte, el barco continúa inmovilizado frente a Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, donde debe atracar en los próximos días, según las autoridades españolas.

Tres personas, una pareja de neerlandeses y una alemana que viajaron a bordo del MV Hondius, murieron desde el inicio del crucero, según la OMS.

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Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo. Otro más está hospitalizado en Zúrich, en Suiza, además de los tres casos que deben ser evacuados desde Cabo Verde rumbo a Países Bajos.

"En esta fase, el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo", escribió en X Ghebreyesus.

El barco cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África.

La cepa de hantavirus detectada en uno de los pasajeros del crucero evacuado en Sudáfrica es la conocida como virus Andes, transmisible entre humanos, declaró el miércoles el ministro de Salud sudafricano.

"Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes", declaró el ministro Aaron Motsoaledi ante una comisión parlamentaria. "Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra", añadió.

El Hospital Universitario de Ginebra confirmó haber identificado esta cepa.

El caso del pasajero enfermo por hantavirus en Zúrich no se había mencionado hasta ahora, anunció el miércoles el Ministerio de Salud suizo. "Este hombre y su esposa regresaban de un viaje a América del Sur a finales de abril", precisó.

El crucero de bandera neerlandesa, que el domingo fondeó cerca del puerto de Praia, capital de Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, incluyendo un argentino y un guatemalteco.

Los evacuados de este miércoles son dos tripulantes enfermos y una persona considerada contacto estrecho. Según Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde, "los tres se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático", precisó.

Ambulancias y un barco ambulancia estaban posicionados en el puerto de Praia el miércoles por la mañana.

La infección por hantavirus se transmite a través de roedores infectados, que secretan el virus por la saliva, orina y excrementos y puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

Después de estas primeras evacuaciones, el MV Hondius pondrá rumbo a las islas Canarias, donde llegará en un plazo de "3 a 4 días", anunció el Ministerio de Sanidad español tarde en la noche del martes.

Su puerto de llegada será Tenerife, según la televisión pública española (RTVE), que cita fuentes del propio Ministerio de Sanidad español.

El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró sin embargo este miércoles su oposición a la evacuación de enfermos hacia el archipiélago, y lamentó la falta de comunicación por parte del gobierno central en Madrid.