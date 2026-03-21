EE. UU. publica videos en alta calidad de precisos ataques a unidades militares del régimen de Irán
Estados Unidos publicó videos en alta calidad de precisos ataques a unidades militares del régimen de Irán.
El material fue compartido en la cuenta oficial de X (Twitter) del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Estas publicaciones forman parte de la Operación "Furia Épica" (Epic Fury), una ofensiva aérea y naval destinada a neutralizar las capacidades de proyección de poder del régimen iraní.
Este sábado, el Ejército de Estados Unidos informó que la capacidad de Irán para poner en riesgo el estrecho de Ormuz se ha visto disminuida, luego de un bombardeo realizado la semana en curso contra una instalación subterránea donde se almacenaban misiles de crucero.
El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central (CENTCOM), explicó al respecto que no solo se destruyó un complejo, sino también infraestructuras de inteligencia y sistemas de radar utilizados para vigilar el tránsito marítimo.
Según Cooper, “estas acciones han reducido la capacidad iraní de afectar la navegación en la zona”, y aseveró que continuarán atacando este tipo de objetivos.
El oficial también indicó que se emplearon varias bombas de 5.000 libras (más de dos toneladas) contra una instalación fuertemente protegida ubicada en la costa iraní.
Aunque el uso de bombas antibúnker ya había sido revelado previamente, ahora se dieron más detalles sobre su impacto, en un contexto de creciente presión para que Washington limite las consecuencias del conflicto en los mercados energéticos y el comercio global.
Entretanto, más de 20 países denunciaron este 21 de marzo el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.
Las represalias del régimen iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei amenazan una de las arterias energéticas más sensibles del planeta. Varios petroleros han sido alcanzados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.