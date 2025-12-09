NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Hong Kong

Asciende a 160 la cifra de muertos en Hong Kong y aún seis personas permanecen desaparecidas

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Incendio en Hong Kong - AFP
Incendio en Hong Kong - AFP
Considerado el peor incendio en décadas, el hecho tuvo lugar en el complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, cuando se encontraba en reparación.

Asciende este martes a 160 la cifra de muertos tras incendio en Hong Kong. El saldo podría agravarse ya que seis personas siguen desaparecidas.

El incendio tuvo lugar a finales de noviembre pasado en el conjunto habitacional Wang Fuk Court del distrito norte de Tai Po.

El anterior balance, de la semana pasada, era de 159 fallecidos, tras la inspección de todas las torres afectadas en el complejo residencial siniestrado.

o

La cifra subió a 160 fallecidos este martes, después de que pruebas forenses revelaran que un conjunto de restos ya contabilizados pertenecía en realidad a dos personas, informó el comisionado de policía Joe Chow.

Las identidades de 120 de los 160 fallecidos han sido confirmadas mediante pruebas de ADN o huellas dactilares.

Aunque los hechos son materia de investigación, las primeras hipótesis sugieren que el fuego comenzó en los niveles inferiores del complejo de ocho torres y más de 1.800 apartamentos a través de las mallas plásticas protectoras con las que se suele cubrir los edificios en reparación.

Además de eso, los tradicionales andamios de bambú, otra técnica constructiva presente en Hong Kong, y varios paneles de espuma "altamente inflamables" habrían contribuido a su propagación.

El gobierno hongkonés anunció la creación de un "comité independiente" dirigido por un juez para investigar las causas y la policía ha detenido a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario.

Temas relacionados:

Hong Kong

Incendio

Muertos

Desaparecidos

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Gustavo Petro y Diego Molano - EFE
Escándalo

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Nada impide nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones de narcotraficantes": secretario Rubio niega que Reino Unido haya retirado la entrega de información de inteligencia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - Foto EFE
Petro

Por violar los topes electorales, el Consejo Nacional Electoral de Colombia sanciona a la campaña 'Petro Presidente'

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Gustavo Petro y Diego Molano - EFE
Escándalo

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Selección Colombia y Carlos 'El Pibe' Valderrama - Fotos: EFE
Selección Colombia

"Para mí, debería estar": 'Pibe' Valderrama pide convocatoria al Mundial de referente que no ha sido llamado por Lorenzo en la selección Colombia

Presidente del Chapecoense junto a dos de los seis sobrevivientes del accidente, los futbolistas Jackson Raganar Follmann y Alan Ruschel | Foto: AFP
Accidente aéreo

Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense dio un desgarrador relató de lo que sucedió hace nueve años: “Nadie gritó”

Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Nada impide nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones de narcotraficantes": secretario Rubio niega que Reino Unido haya retirado la entrega de información de inteligencia

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Israel

Israel acusa al régimen de Venezuela de ser el "vínculo" de Hezbolá, Hamás y los hutíes en Sudamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre