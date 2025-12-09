Asciende a 160 la cifra de muertos en Hong Kong y aún seis personas permanecen desaparecidas

Asciende este martes a 160 la cifra de muertos tras incendio en Hong Kong. El saldo podría agravarse ya que seis personas siguen desaparecidas.

El incendio tuvo lugar a finales de noviembre pasado en el conjunto habitacional Wang Fuk Court del distrito norte de Tai Po.

El anterior balance, de la semana pasada, era de 159 fallecidos, tras la inspección de todas las torres afectadas en el complejo residencial siniestrado.

La cifra subió a 160 fallecidos este martes, después de que pruebas forenses revelaran que un conjunto de restos ya contabilizados pertenecía en realidad a dos personas, informó el comisionado de policía Joe Chow.

Las identidades de 120 de los 160 fallecidos han sido confirmadas mediante pruebas de ADN o huellas dactilares.

Aunque los hechos son materia de investigación, las primeras hipótesis sugieren que el fuego comenzó en los niveles inferiores del complejo de ocho torres y más de 1.800 apartamentos a través de las mallas plásticas protectoras con las que se suele cubrir los edificios en reparación.

Además de eso, los tradicionales andamios de bambú, otra técnica constructiva presente en Hong Kong, y varios paneles de espuma "altamente inflamables" habrían contribuido a su propagación.

El gobierno hongkonés anunció la creación de un "comité independiente" dirigido por un juez para investigar las causas y la policía ha detenido a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario.