Hong Kong inició tres días de luto por mortal incendio que deja al menos 128 muertos y decenas de desaparecidos

Hong Kong inició tres días de luto por un mortal incendio en un edificio residencial que a la fecha eleva la cifra de muertos a 128 y deja decenas de desaparecidos.

Considerado el peor incendio en décadas, el hecho tuvo lugar en el complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, cuando se encontraba en reparación.

Durante el sábado, el jefe ejecutivo de dicha ciudad china, John Lee, así como altos funcionarios, guardaron un momento de silencio a las 08H00 locales (00H00 GMT) frente a la sede del gobierno.

En dicho sitio, las banderas de China y Hong Kong ondeaban a media asta, mientras que cerca del lugar de los hechos algunas personas fueron vistas llorando a las víctimas y depositando flores.

Entre tanto, familiares recorren hospitales y centros de identificación de víctimas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, ya que 89 cadáveres no han podido ser identificados.

Aunque los hechos son materia de investigación, las primeras hipótesis sugieren que el fuego comenzó en los niveles inferiores del complejo de ocho torres y más de 1.800 apartamentos a través de las mallas plásticas protectoras con las que se suele cubrir los edificios en reparación.

Además de eso, los tradicionales andamios de bambú, otra técnica constructiva presente en Hong Kog, y varios paneles de espuma "altamente inflamables" habrían contribuido a su propagación.

Este viernes, el organismo anticorrupción confirmó la detención de ocho personas vinculadas al incendio, entre quienes se encuentran "consultores, subcontratistas de andamios y un intermediario del proyecto".