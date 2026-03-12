Estos son los dos países de Latinoamérica que aprobaron esta semana más presencia militar de Estados Unidos

Esta semana dos países de la región latinoamericana han aceptado mayor presencia de las fuerzas oficiales de Estados Unidos en su territorio, tras la aprobación de algunos lideres en el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

En ese contexto, la Cámara de diputados de Paraguay aprobó el pasado martes un acuerdo de defensa que permite la presencia de Estados Unidos por un periodo temporal de personal militar y civil.

El presidente Santiago Peña, uno de los mayores aliados del presidente Donald Trump en la región, ya dio luz verde para que el estatuto pueda entrar en vigor.

En ese sentido, las fuerzas especiales americanas podrán realizar entrenamientos, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria en el país.

El acuerdo lo calificaron como “histórico” y el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay dijo ante la aprobación que “necesitamos mejorar nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico y de seguridad de nuestros aliados”.

Por otra parte, el pasado miércoles, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para formalizar la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigación (FBI) con sede en Quito.

“Esta es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado trasnacional”, explicó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, haciendo énfasis en que el objetivo será desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas lavan dinero y contrabandean armas.

En esa línea, la misión diplomática de Estados Unidos en Ecuador crea un “marco para compartir información, coordinar operaciones, desarrollar capacidades y llevar a cabo investigaciones paralelas contra organizaciones terroristas extranjeras y trasnacionales”, dijo Lawrence Petroni, encargado de negocios de la embajada.

Cabe resaltar que el acuerdo SOFA busca fortalecer la seguridad nacional mediante la cooperación con potencias extranjeras.

Como, por ejemplo, la operación de la semana pasada donde Ecuador bombardeó, con apoyo de Estados Unidos, un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en la frontera entre ambos países.