Sábado, 07 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán se concentraron en refinerías y en centros de almacenamiento de combustible

marzo 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Agencia Reuters
Ataques en Irán / FOTO: AFP
A una semana de iniciados los ataques al régimen iraní, Estados Unidos e Israel enfilan el ataque contra el régimen iraní golpeando fuertes de su economía.

Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera del régimen.

"Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos e Israel", señaló la agencia oficial de noticias IRNA.

El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo. Una fuente del Ministerio del Petróleo iraní, citada por agencias de noticias locales, indicó que los depósitos de combustible fueron alcanzados por ataques en tres zonas.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que había atacado la refinería israelí de Haifa tras haber atacado la refinería iraní de Teherán, según informaron los medios estatales.

Las sirenas antiaéreas habían sonado más temprano el sábado en el área de Haifa, pero no hubo informes en Israel de que algo fuera alcanzado.

