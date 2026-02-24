NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Cometa

La arriesgada maniobra que podría llevar una nave al cometa interestelar 3I/ATLAS en 2035, catalogada en el pasado como “demasiado extraño para ser un cometa"

febrero 24, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Cometa 3l/ATLAS | Foto NASA
Las organizaciones ante todo pronostico anunciaron que el 2035 es el año perfecto para iniciar con la misión.

En la revista Cornell University se publicó un estudio espacial donde se plantea la posibilidad de perseguir al asteroide más impresionante de los últimos años, 3l/ATLAS, el cual actualmente navega por el espacio profundo.

Cabe resaltar que en 2025 el cometa 3l/ATLAS fue visto por primera vez, y se posiciono como el tercer visitante interestelar detectado por el ser humano en adentrase en el sistema solar.

Polémica detrás del cometa interestelar 3l/ATLAS

En el pasado su presencia generó intriga para los científicos, puesto que algunos aseguraban que no se trataba de un cometa, sino de presencia extraterrestre, uno de ellos en asegurar esa teoría era el científico Avi Loeb quién mencionó en múltiples ocasiones que “es una nave alienígena que está desacelerando” y añadió que sus características son “demasiado" extrañas "para ser un cometa".

Sin embargo, las suposiciones y teorías se fueron desapareciendo tras el paso cercano del cometa 3l/ATLAS a el planeta Tierra.


Características de la misión

Ante la intriga que dejo el paso del cometa 3l/ATLAS, la empresa Space Initiatives Inc. y la Universidad de Luxemburgo ha propuesto una curiosa aventura la cual es alcanzar y cazar el misterioso cometa para estudiarlo a profundidad desde el 2035.

Aunque es un proyecto novedoso, la gran dificultad para lograrlo es la velocidad a la que viaja 3l/ATLAS, puesto que cada vez se aleja más de la Tierra a una velocidad de 61 kilómetros por segundo.

No obstante, esa razón no es un limitante, ya que las organizaciones plantean el efecto Oberth, una maniobra de vuelo espacial donde el cohete enciende sus motores en el punto más bajo y rápido (periapsis) obteniendo gran velocidad al final.

“Casi todos los lanzamientos utilizan el efecto Oberth. Por eso, por ejemplo, misiones como Artemis 2 realizan sus encendidos de inyección traslunar en el perigeo, no en el apogeo”, explicó el científico R. Marshall Eubanks, científico principal del proyecto.

La “maniobra de Oberth. Sin embargo, no encuentro ningún registro de una maniobra de Oberth directa del tipo que proponemos, que consiste en un encendido de cohete importante en la aproximación más cercana durante un sobrevuelo”, concluyó Eubanks.

En ese sentido, la intercepción del cometa interestelar 3l/ATLAS se desarrollaría después de un largo viaje que podría durar entre tres y cinco décadas, dependiendo de la potencia final de la aceleración obtenida.

Finalmente, con un despegue exitoso y si la misión alcanza una velocidad de 10,36 km por segundo, el encuentro tendría lugar en 30 años de distancia de 732 unidades astronómicas.

