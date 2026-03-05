Importante torneo de selecciones fue aplazado por "circunstancias imprevistas" tras ataques sobre el régimen de Irán

Este jueves se conoció que la Copa de África de Naciones (CAN) femenina de fútbol fue aplazada unos meses por "circunstancias imprevistas", según informó la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

De acuerdo al comunicado emitido por la CAF, la copa que se iba a disputar en Marruecos el próximo 3 de abril, se aplazó para jugarse entre el 25 de julio y el 26 agosto.

El organismo explicó que "después de las conversaciones entre la CAF, sus socios, la FIFA y las demás partes concernidas, la CAF decidió aplazar la CAN femenina 2026, que será del 25 de julio al 16 de agosto de 2026, para garantizar el éxito de esta importante competición femenina, teniendo en cuenta las circunstancias imprevistas".

En su escrito la Confederación Africana de Fútbol (CAF) no especifica a que "imprevistos" se refiere y que son la razón principal para el aplazamiento del torneo.

Sin embargo, la cancelación se da apenas días después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Este torneo, que se disputa cada dos años, reunirá a 16 selecciones, repartidas de entrada en cuatro grupos de cuatro equipos.

La ampliación del torneo para que participen 16 equipos se dio de manera sorpresiva en noviembre de 2025, cuando la CAF lo anunció.

Con esta decisión se beneficiaron los seleccionados de Costa de Marfil, Egipto, Camerún y Mali que no se habían podido clasificar al torneo.

Las últimas dos ediciones del CAN femenina (2022 y 2024) ya tuvieron como sede a Marruecos.

En la edición de 2024, Nigeria, país que tiene el récord de títulos con 10 en total, se impuso en la final por 3-2 a las marroquíes.

La división de los bombos para este año quedó de la siguiente manera: