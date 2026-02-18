NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
James Rodríguez

James Rodríguez recibió una noticia sobre su visa para poder jugar en Estados Unidos con su nuevo club

febrero 18, 2026
Por: Natalya Baquero González
James Rodríguez, volante de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez, volante de la selección Colombia - Foto: EFE
Los Loons habrían viajado este miércoles a Austin para el primer juego de la temporada sin el volante colombiano.

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, quien recientemente fichó por Minnesota United, recibió una gran noticia previo al inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS).

o

En las últimas horas se conoció que el volante colombiano recibió la aprobación de su VISA de trabajo, lo cual le permite desarrollar sus entrenamientos con normalidad y le abre la posibilidad para que pueda debutar próximamente, sin ningún inconveniente ante las normativas de los Estados Unidos.

“Confirmado: James Rodríguez recibió su visa de trabajo y ahora puede entrenar y jugar partidos para Minnesota United, dijo una fuente a Pioneer Press”, expresó el deportivo Andry Greder en su cuenta de X.

De acuerdo con el periodista, pese a que la documentación del “10” cafetero se encuentra en orden, y el jugador se entrenó de manera óptima durante los últimos días, su debut tendría que esperar, pues Rodríguez no habría sido incluido dentro de la nómina que viajó este miércoles a Austin para el juego de la primera jornada.

“El colombiano no viajó con el equipo a Austin el miércoles (…) El papeleo está superado, pero la cuestión sobre la fecha de su debut está en el aire”, indicó Andry Greder.

Por ahora, se espera que en la rueda de prensa previa al primer juego Minnesota ante Austin en el inicio de la temporada, el entrenador de los Loons, Cam Knowles, hable sobre el capitán de la selección Colombia.

Se espera que el cucuteño entre en ritmo deportivo, teniendo en cuenta que no ve acción de manera oficial desde el pasado 18 de noviembre, en la victoria de la Tricolor 3 goles a 0 sobre Australia en uno de los últimos juegos de fogueo del equipo nacional durante el 2025.

o

Por ese motivo hay muchas expectativas en cuanto a su rendimiento físico, teniendo en cuenta que se aproximan los juegos amistosos del conjunto cafetero ante sus similares de Francia y Croacia en el mes de marzo.

Temas relacionados:

James Rodríguez

MLS

Minnesota

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Deportes

Ver más
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce de Turquía - Foto: EFE
Fenerbahce

Fenerbahce ya habría entregado respuesta a los equipos interesados por Jhon Durán: dos clubes italianos intentarían ficharlo

Jugadores de la selección de Argentina - Foto: AFP
Selección Argentina

Alarma en la selección de Argentina de Lionel Scaloni; jugador clave sufrió fuerte lesión que lo dejaría fuera del Mundial de 2026

Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Champions League

Así quedaron las llaves de los playoffs de la Champions League: Real Madrid repetirá rival de la última jornada y con el que perdió

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos, según altos funcionarios de la Casa Blanca

Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
Marco Rubio

Secretario Rubio dice que asesores de Trump, Witkoff y Kushner, están viajando "ahora mismo" para tener reuniones importantes sobre Irán

Lugar del ataque armado en Guanajuato, México - Foto: EFE
Ataque armado

Al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras un ataque con armas en México

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Sofía Vergara, actriz y modelo - Foto: EFE
Sofía Vergara

Sofía Vergara se roba las miradas por su estilo en el Levi's Stadium con motivo del Super Bowl LX

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Jhon Durán, jugador del Fenerbahce de Turquía - Foto: EFE
Fenerbahce

Fenerbahce ya habría entregado respuesta a los equipos interesados por Jhon Durán: dos clubes italianos intentarían ficharlo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre