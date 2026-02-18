James Rodríguez recibió una noticia sobre su visa para poder jugar en Estados Unidos con su nuevo club

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, quien recientemente fichó por Minnesota United, recibió una gran noticia previo al inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS).

VEA TAMBIÉN Agónico triunfo para el Independiente Medellín ante el Liverpool en el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores o

En las últimas horas se conoció que el volante colombiano recibió la aprobación de su VISA de trabajo, lo cual le permite desarrollar sus entrenamientos con normalidad y le abre la posibilidad para que pueda debutar próximamente, sin ningún inconveniente ante las normativas de los Estados Unidos.

“Confirmado: James Rodríguez recibió su visa de trabajo y ahora puede entrenar y jugar partidos para Minnesota United, dijo una fuente a Pioneer Press”, expresó el deportivo Andry Greder en su cuenta de X.

De acuerdo con el periodista, pese a que la documentación del “10” cafetero se encuentra en orden, y el jugador se entrenó de manera óptima durante los últimos días, su debut tendría que esperar, pues Rodríguez no habría sido incluido dentro de la nómina que viajó este miércoles a Austin para el juego de la primera jornada.

“El colombiano no viajó con el equipo a Austin el miércoles (…) El papeleo está superado, pero la cuestión sobre la fecha de su debut está en el aire”, indicó Andry Greder.

Por ahora, se espera que en la rueda de prensa previa al primer juego Minnesota ante Austin en el inicio de la temporada, el entrenador de los Loons, Cam Knowles, hable sobre el capitán de la selección Colombia.

Se espera que el cucuteño entre en ritmo deportivo, teniendo en cuenta que no ve acción de manera oficial desde el pasado 18 de noviembre, en la victoria de la Tricolor 3 goles a 0 sobre Australia en uno de los últimos juegos de fogueo del equipo nacional durante el 2025.

Por ese motivo hay muchas expectativas en cuanto a su rendimiento físico, teniendo en cuenta que se aproximan los juegos amistosos del conjunto cafetero ante sus similares de Francia y Croacia en el mes de marzo.