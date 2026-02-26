NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Tarek William Saab

“Ese nombramiento es irregular”: experto sobre la designación de Tarek William Saab como Defensoría del Pueblo

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Saab renunció a su cargo como fiscal general del régimen, pero la Asamblea Nacional lo nombró defensor del Pueblo provisional, generando una ola de críticas.

Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y codirector de laboratorio de paz, se conectó con La Mañana de NTN24 para hablar sobre el nombramiento de Tarek William Saab como defensor del pueblo provisional, minutos después de que renunciar a su cargo como fiscal general.

o

Ese nombramiento es irregular y viola lo que está establecido en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo que en el artículo 26 dice que ante la falta absoluta del defensor del pueblo sería suplido por el director/a ejecutiva por un lapso de 90 días mientras se hace un nuevo nombramiento, entonces han vulnerado la misma normativa y hemos alertado que esta designación provisional tiene todas las posibilidades de ser permanente”, aseveró.

Posteriormente, analizó los movimientos del régimen: “Delcy y Jorge Rodríguez intentan preservarse y mantenerse en el poder, en una agenda que intenta satisfacer el acuerdo de trabajo con Estados Unidos, pero con ellos al mando de manera indefinida y el resultado de la ley de amnistía es una ley de olvido y autoamnistía”.

