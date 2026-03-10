NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

¿Está cerca un alto al fuego en Irán o se avecina una confrontación por más tiempo? Esto dice experto en seguridad

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del Cema, habló en El Informativo de NTN24.

La Operación Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, ha registrado un progreso significativo en sus primeros 10 días.

El objetivo es claro: desmantelar el aparato de seguridad iraní a través de una campaña militar que ha logrado hasta ahora impactar más de 5,000 objetivos, desde instalaciones de mando y control hasta sistemas de misiles y defensas aéreas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que las operaciones militares han sido un éxito rotundo, superando las expectativas iniciales.

"Hemos destruido más del 90% de la capacidad de misiles balísticos del régimen iraní", indicó, subrayando también que se han aniquilado sistemas de defensa aérea, drones, y más de 50 buques iraníes, incluyendo un portaaviones no tripulado, debilitando así la marina del régimen.

Por su parte, el ejército de Israel ha lanzado una nueva ola de bombardeos contra objetivos militares iraníes, desmantelando lanzacohetes y vehículos de la Guardia Revolucionaria.

Mientras tanto, la intensidad de los ataques del régimen iraní contra Israel también ha aumentado. Durante la noche, Israel fue blanco de una serie de ataques que activaron las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y sus alrededores, obligando a la población a buscar refugio.

Estos ataques iraníes han dejado al menos 12 víctimas mortales en Israel en los últimos días, reflejando una escalada en la confrontación armada.

Según Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del Cema, "irán es un hueso más duro de roer". A pesar de la disminución de los ataques, no parece estar cerca una resolución diplomática que ponga fin al conflicto.

Corbacho mencionó, además, que falta claridad sobre quién podría asumir el liderazgo del régimen si cae su cúpula actual. Sin un actor dispuesto a moderar los aspectos más extremos del gobierno iraní, advierte que el conflicto podría prolongarse, aunque sin llegar a un enfrentamiento terrestre directo.

