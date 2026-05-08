Asesor del jefe del régimen de Irán dijo que el estrecho de Ormuz constituye "una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica"

Este viernes, un asesor de Mojtaba Jamenei, jefe supremo del régimen de Irán, dijo que el estrecho de Ormuz constituye "una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica".

Mediante un video difundido por la agencia iraní Mehr, Mohamad Mojber, asesor de Jamenei, señaló: "Hemos descuidado durante años el privilegio del estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz representa una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica".

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Y añadió que "tener en las manos una posición que permite influir en la economía mundial con una sola decisión es una oportunidad importante". Además, prometió no perder "en ningún caso los logros de esta guerra".

Por otro lado, Mojber habló de la posibilidad de modificar el régimen jurídico del estrecho de Ormuz apoyándose "en el derecho internacional" o, si es necesario, el "derecho nacional".

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Cabe mencionar que el cruce marítimo, de vital importancia para el tránsito de hidrocarburos a nivel mundial, se ha convertido en tema central de los ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán, luego de los hechos del 28 de febrero cuando fue abatido el entonces líder del régimen, el ayatolá Alí Jamenei.

Ante eso, la república islámica tomó represalias y cerró el estrecho de Ormuz, una ruta vital para las exportaciones de petróleo y gas, mientras que las fuerzas de Estados Unidos impusieron posteriormente un bloqueo a los puertos iraníes.

Actualmente, el régimen de Irán mantiene vigente un frágil alto al fuego con Estados Unidos, el cual en las últimas horas se vio más debilitado aún más con el ataque el ataque de las fuerzas islamistas contra tres destructores de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.