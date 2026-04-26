NTN24
Domingo, 26 de abril de 2026
Domingo, 26 de abril de 2026
Inmigrantes en Estados Unidos

“Quieren inculcarle miedo al migrante en Estados Unidos”: abogado sobre deportaciones de personas a otros países

abril 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Esta semana se decidirá la suerte del salvadoreño Kilmar Abrego García quien podría ser deportado a África como ya le sucedió a un colombiano que fue enviado al Congo.

Esta semana será clave en el caso del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García. La justicia deberá definir si el gobierno puede continuar con sus intentos de deportarlo a un tercer país, puntualmente en África.

Un proceso que ha estado marcado por decisiones judiciales contradictorias, tensiones y un historial de detenciones que ha mantenido su situación migratoria en constante incertidumbre.

o

Alex Galvez, abogado de inmigración, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre estas deportaciones que hace Estados Unidos a países que no son los de origen de los migrantes capturados y aseguró “Lo quieren deportar a otro país con la intención de inculcar miedo a la comunidad inmigrante, de que si te detenemos no te vamos a deportar a tu país, sino algo puede ser peor”.

Posteriormente habló sobre el caso de Kilmar Abrego: “Es importante saber quién es Kilmar Abrego García, es una persona de El Salvador que está en EE. UU. como inmigrante, está casado y tiene un hijo, y no tiene antecedentes penales; sin embargo, la administración le ha levantado cargos de deportación y tráfico humanos. La audiencia del 28 será muy importante porque se determinarán varias cosas”.

“A él lo paró la policía por una infracción de tránsito y encontraron que dentro de la troca había otras personas que iban a un lugar de construcción con propósitos de trabajo, Abrego no los estaba transportando como esclavos”, complementó.

Temas relacionados:

Inmigrantes en Estados Unidos

Deportaciones

ICE

Latinoamérica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren inculcarle miedo al migrante en Estados Unidos”: abogado sobre deportaciones de personas a otros países

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Cali hace un llamado al Gobierno de Petro de “priorizar la seguridad” en el suroccidente de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Turistas en Río de Janeiro - Foto: AFP
Brasil

Más de 200 turistas quedaron atrapados en un mirador de Río de Janeiro por tiroteo que se extendió por dos horas

Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

"Con los iraníes, la mejor forma de negociar es demostrando una fuerza constante": analista sobre divisiones en intento de negociaciones con EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría reabrir fácilmente el estrecho de Ormuz "con un poco más de tiempo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo Champions League - Foto EFE
UEFA Champions League

Definidas las semifinales de la Champions League y los días cuándo se jugarán: Habrá "final adelantada" y Luis Díaz será protagonista

Turistas en Río de Janeiro - Foto: AFP
Brasil

Más de 200 turistas quedaron atrapados en un mirador de Río de Janeiro por tiroteo que se extendió por dos horas

Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

"Con los iraníes, la mejor forma de negociar es demostrando una fuerza constante": analista sobre divisiones en intento de negociaciones con EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría reabrir fácilmente el estrecho de Ormuz "con un poco más de tiempo"

El director de cine japonés Hayao Miyakazi sonríe ofrece una rueda de prensa en Tokio (Japón)-EFE
Hayao Miyazaki

‘El increíble Castillo Vagabundo’, la aclamada película de Hayao Miyazaki, se reestrenó en Colombia: estos son los cines en donde se puede ver

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

Familiar de preso político confirma los nombres de colombianos heridos tras denuncias de gritos de auxilio en el interior del Rodeo I en Venezuela

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El chavismo no quiere una elección presidencial porque ya sabe cuál será el resultado": abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre