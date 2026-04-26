“Quieren inculcarle miedo al migrante en Estados Unidos”: abogado sobre deportaciones de personas a otros países

Esta semana será clave en el caso del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García. La justicia deberá definir si el gobierno puede continuar con sus intentos de deportarlo a un tercer país, puntualmente en África.

Un proceso que ha estado marcado por decisiones judiciales contradictorias, tensiones y un historial de detenciones que ha mantenido su situación migratoria en constante incertidumbre.

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Alex Galvez, abogado de inmigración, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre estas deportaciones que hace Estados Unidos a países que no son los de origen de los migrantes capturados y aseguró “Lo quieren deportar a otro país con la intención de inculcar miedo a la comunidad inmigrante, de que si te detenemos no te vamos a deportar a tu país, sino algo puede ser peor”.

Posteriormente habló sobre el caso de Kilmar Abrego: “Es importante saber quién es Kilmar Abrego García, es una persona de El Salvador que está en EE. UU. como inmigrante, está casado y tiene un hijo, y no tiene antecedentes penales; sin embargo, la administración le ha levantado cargos de deportación y tráfico humanos. La audiencia del 28 será muy importante porque se determinarán varias cosas”.

“A él lo paró la policía por una infracción de tránsito y encontraron que dentro de la troca había otras personas que iban a un lugar de construcción con propósitos de trabajo, Abrego no los estaba transportando como esclavos”, complementó.