“Quieren inculcarle miedo al migrante en Estados Unidos”: abogado sobre deportaciones de personas a otros países
Esta semana será clave en el caso del migrante salvadoreño Kilmar Abrego García. La justicia deberá definir si el gobierno puede continuar con sus intentos de deportarlo a un tercer país, puntualmente en África.
Un proceso que ha estado marcado por decisiones judiciales contradictorias, tensiones y un historial de detenciones que ha mantenido su situación migratoria en constante incertidumbre.
Alex Galvez, abogado de inmigración, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre estas deportaciones que hace Estados Unidos a países que no son los de origen de los migrantes capturados y aseguró “Lo quieren deportar a otro país con la intención de inculcar miedo a la comunidad inmigrante, de que si te detenemos no te vamos a deportar a tu país, sino algo puede ser peor”.
Posteriormente habló sobre el caso de Kilmar Abrego: “Es importante saber quién es Kilmar Abrego García, es una persona de El Salvador que está en EE. UU. como inmigrante, está casado y tiene un hijo, y no tiene antecedentes penales; sin embargo, la administración le ha levantado cargos de deportación y tráfico humanos. La audiencia del 28 será muy importante porque se determinarán varias cosas”.
“A él lo paró la policía por una infracción de tránsito y encontraron que dentro de la troca había otras personas que iban a un lugar de construcción con propósitos de trabajo, Abrego no los estaba transportando como esclavos”, complementó.