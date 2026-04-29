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Vacunas

A 40 días del Mundial, hacen llamado urgente en la Semana de Vacunación de las Américas: esta enfermedad podría infectar al 90 % de no vacunados

abril 29, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Vacuna - Foto Canva de referencia
Vacuna - Foto Canva de referencia
El incremento de viajes internacionales de cara a la máxima cita podría facilitar la llegada de la enfermedad a comunidades no protegidas.

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, que se desarrolla este año del 25 de abril al 2 de mayo, se hizo un llamado urgente a revisar y completar los esquemas de vacunación como principal medida de prevención contra una de las enfermedades más contagiosas del mundo.

Se trata del sarampión, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede infectar hasta al 90 % de las personas no vacunadas expuestas al virus.

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A casi 40 días para que inicie la Copa Mundial de la FIFA, expertos han advertido sobre una posible facilitación de que el evento genere que la enfermedad llegue a comunidades no protegidas debido al incremento de viajes internacionales.

En Colombia, aunque los casos de sarampión se mantienen contenidos, persiste el riesgo de reintroducción debido a las brechas en la cobertura de vacunación y la circulación activa del virus en otros países.

El sarampión, cabe resaltar, no es una enfermedad leve y puede generar complicaciones graves tanto en niños como en adultos.

En los más pequeños, podría causar neumonía, como principal motivo de muerte asociada; diarrea severa; ceguera, e infecciones de oído que pueden derivar en sordera.

Los adultos correrían el riesgo de tener neumonía, complicaciones durante el embarazo como un parto prematuro y encefalitis, una inflamación del cerebro que puede dejar secuelas permanentes.

La inmunización continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir esta enfermedad. La vacuna triple viral (SRP), incluida en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), contempla dos dosis gratuitas a los 12 y 18 meses con posibilidad de aplicarse hasta los 10 años en niños no vacunados.

Además, el esquema complementario para mayores de 10 años tiene una dosis única y refuerzos según el riesgo.

De acuerdo con María del Pilar Ospina, gerente de Vacunación de Compensar: "la inmunización es altamente efectiva. Una sola dosis protege cerca del 93 % y al completar el esquema con la segunda dosis la protección aumenta hasta el 97 %".

"Por eso el llamado es claro: vacunarse a tiempo protege por siempre. Es fundamental revisar los carnés de vacunación de los niños y acudir a los puntos autorizados para asegurar que los miembros de la familia estén protegidos", agrega Ospina.

Como parte de las acciones para fortalecer la prevención, Compensar dispuso varios puntos en los que la vacuna triple viral (SRP) está disponible para la aplicación del esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

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Es importante mencionar que la vacuna es gratuita para los menores priorizados en el PAI. Los jóvenes y adultos que no cuenten con ninguna dosis deben acceder a la inmunización de manera particular, lo que también puede realizarse en los puntos dispuestos por Compensar.

Estos son los puntos de vacunación que se habilitaron recientemente contra el sarampión:

• Bogotá: Autopista Sur, Calle 26, Avenida Primero de Mayo, Calle 153, Calle 134, Calle 94, Calle 42, Fontibón, Kennedy y Suba.
• Cundinamarca: Chía, Facatativá y San Roque.

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