Comando Central publica video del momento en el que atacó dos buques del régimen de Irán

El Ejército de Estados Unidos difundió imágenes del momento en el que atacó dos buques del régimen de Irán que intentaban violar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

Según informó el Comando Central (CENTCOM) en un mensaje en X, un F/A-18 Super Hornet de la Marina de EE. UU. "neutralizó a ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas".

En la publicación, el mando militar precisó que los ataques ocurrieron el 8 de mayo contra los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda, antes de que ambos entraran en un puerto iraní en el Golfo de Omán.

“Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio mantienen su compromiso con el cumplimiento estricto del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Los hechos ocurren días después de que un F/A-18 inutilizó otro buque con bandera iraní, disparando su cañón de 20 mm contra el timón de la embarcación.

Otro hecho ocurrió el 19 de abril cuando el M/V Touska, también con bandera iraní, intentó violar el bloqueo e ignoró múltiples advertencias de un destructor de Estados Unidos, según informó en su momento el CENTCOM.

El mando militar precisa que el bloqueo de Washington contra los buques que intentan entrar o salir de puertos iraníes permanece en pleno vigor, por lo que sus fuerzas continúan actuando contra dichas embarcaciones.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos del régimen de Irán, matando a su líder, el ayatolá Alí Jamenei.

Ante eso, la república islámica tomó represalias y cerró el estrecho de Ormuz, una ruta vital para las exportaciones de petróleo y gas, mientras que las fuerzas de Estados Unidos impusieron posteriormente un bloqueo a los puertos iraníes.

Actualmente, el régimen de Irán mantiene vigente un frágil alto al fuego con Estados Unidos, el cual en las últimas horas se vio más debilitado aún más con el ataque el ataque de las fuerzas islamistas contra tres destructores de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.