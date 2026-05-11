Millonaria apuesta militar: Brasil refuerza la frontera venezolana con nuevos misiles

Brasil ha consolidado su capacidad de defensa antitanque con el desarrollo y producción nacional del misil MAZ 1.2 AC, fabricado por SIATT.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó que el plan será combatir el tráfico de armamento y la destrucción de redes transnacionales.

Adicionalmente, el uso de los misiles, en primer lugar, va a ser estratégico, pues se ha priorizado su despliegue para mejorar la capacidad defensiva de la nación, en especial en los recientes ejercicios militares en la frontera al norte del país, Roraima.

Cabe recordar que el Estado de Roraima comparte una línea fronteriza de aproximadamente 2.200 kilómetros con el Amazonas de Venezuela.

A principios de 2026, la frontera experimentó una alta tensión y alertas de seguridad después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la inestabilidad política interna.

En aquel evento, Brasil sostuvo cierres temporales y ahora mantiene la zona altamente monitoreada debido a un posible aumento del flujo migratorio. Las entidades encargadas de mantener una vigilancia permanente son el Ejército Brasileño y la Fuerza Nacional; en alerta en Pacaraima y Boa Vista.

Ahora, con la consolidación del misil, el país espera tener una capacidad ofensiva mucho más avanzada, ya que esta arma es capaz de destruir vehículos blindados, búnkeres y helicópteros.

Una de las características claves se deriva de que el arma está guiada por láser, con un alcance de 200 a 3.200 metros, se puede lanzar desde trípode y cuenta con capacidad de imagen térmica.

En cuestiones tecnológicas, posee un sistema láser tipo beamriding altamente preciso contra objetivos en movimiento. Asimismo, su alcance operativo alcanza los 200 y 4.000 metros.